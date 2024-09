Incendios forestales en Perú dejan un fallecido y 16 intoxicados en el norte del país

Lima, 8 sep (EFE).- Los incendios forestales desatados en varias regiones del Perú han dejado, al menos, una persona fallecida y 16 afectados por inhalación de humo en la norteña Lambayeque, mientras que la Fuerza Aérea lanzó 10.000 litros de agua para sofocar el fuego en la vecina Piura, según informaron este domingo las autoridades locales.

El gobierno regional de Lambayeque informó sobre 16 personas intoxicadas por inhalación de humo en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, a raíz de un gran incendio forestal en su jurisdicción, y los afectados son atendidos en el centro de salud distrital con soporte de oxígeno medicinal.

Por su parte, la fallecida es una mujer que sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo, según informó el alcalde de Incahuasi a la agencia estatal Andina.

La víctima fue rescatada por sus vecinos y militares, trasladada hasta el hospital referencial de Ferreñafe y luego a la ciudad de Chiclayo, pero murió a consecuencia de las lesiones.

Las autoridades de Lambayeque solicitaron al Ministerio de Defensa que pongan a su disposición aeronaves equipadas (Spartan y helicópteros) modelo C27 para extinguir los incendios forestales que han destruido más de 250.000 árboles de pino.

Precisamente, el Ministerio de Defensa desplegó el sábado aeronaves de la Fuerza Aérea para lanzar 10.000 litros de agua para sofocar un incendio forestal en el distrito de Ayabaca, en la también norteña región de Piura.

El jefe del Estado Mayor del Ala Aérea Nº 1, coronel Ricardo Ruesta, indicó que un avión C-27J Spartan, equipado con el sistema contra incendios Guardian, logró cumplir con éxito dos operaciones en la zona afectada.

Así como en Piura, las naves de la Fuerza Aérea han sido enviadas a la región Cajamarca para extinguir un incendio en la provincia de Jaén, y días antes acudieron a Ecuador para apoyar en el control de otro incendio forestal.

"Tenemos la disposición del Ministerio de Defensa de mantener las unidades en ambos frentes, tanto en Ayabaca como en Jaén, hasta que las brigadas de tierra nos informen que pueden controlar los últimos focos y confinar el fuego de manera segura", declaró Ruesta.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hasta el miércoles 11 existen condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales, de moderada a extrema intensidad, en la sierra central y en la selva peruana.

El aviso del Senamhi alertó que se espera que continúe la ausencia de lluvias y la disminución de la humedad e incremento de la temperatura diurna en las regiones de Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó no encender fuego cerca de bosques ni pastizales, no quemar residuos vegetales, y asegurarse de que no exista posibilidad de reavivar el fuego al apagar fogatas. EFE

