Pedro Almodóvar: "Los bulos deberían penalizarse porque están crispando la sociedad"

Venecia (Italia), 7 sep (EFE).- Pedro Almodóvar, ganador del León de Oro por 'La habitación de al lado', aseguró este sábado en Venecia que "los bulos deberían penalizarse porque están crispando de un modo insoportable la sociedad en que vivimos".

En declaraciones a un grupo de periodistas tras hacerse con el máximo galardón del Festival de Venecia, el cineasta español reiteró que su película es un mensaje "contra los discursos de odio", una historia "a favor de la solidaridad y de la empatía más profunda".

"Hay una España grande en la que yo me siento integrado que no está por la labor de esos discursos", subrayó. "No puedo atribuirme todas las Españas, yo pertenezco a una y doy voz a una de ellas pero hay muchas más".

En ese sentido, expresó su satisfacción por el hecho de que muchos compatriotas se alegren por el galardón. "Es un doble premio que tus paisanos se identifiquen (con el premio), es tan grande como que te lo den".

Almodóvar confesó que nunca entiende porqué funcionan o no sus películas. "Con ninguna he tenido la sensación de que iban a ser un éxito (...), lo único que sé es que yo hago todo lo que puedo, yo me entrego".

Y dedicó el premio a sus actrices, Tilda Swinton y Julianne Moore, que están en Toronto promocionando la película. "La potencia que han adquirido los dos personajes hechos por ellas es un verdadero espectáculo".

Tras este premio histórico que llega después de 44 años de carrera, Almodóvar sostuvo que seguirá haciendo películas. "Seguiré incluso aunque sean malas", bromeó, "si llega un momento en que no tengo más ideas, la necesidad de hacer cine va a ser la misma". EFE

