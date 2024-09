PUMA da nombre a la Girona Football Academy del Girona FC

El Girona FC ha anunciado este viernes que la firma deportiva PUMA, que viste al club desde que llegaron a un acuerdo en 2019, dará nombre a la nueva ciudad deportiva de la entidad, ya en marcha pese a estar todavía en desarrollo, y que pasará a llamarse Girona Football Academy by PUMA. El centro de entrenamiento del Girona FC en Vilablareix pasará a llamarse Girona Football Academy by PUMA, tras llegar a un acuerdo el club 'gironí' con la marca alemana de material deportivo. Girona y PUMA iniciaron su relación la temporada 2019-2020 convirtiéndose en un partner estratégico, con un acuerdo de larga duración, proveyendo a los primeros equipos masculino y femenino, fútbol base y Genuine. Ahora, la relación entre ambas entidades ha dado un paso más con la implicación de PUMA en la Girona Football Academy, un "pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo de talento". Tener un centro de entrenamiento propio era un "viejo sueño" que el club catalán no pudo materializar hasta este año, cuando el 10 de julio el primer equipo masculino dio el pistoletazo de salida a la temporada 2024-2025 estrenando las nuevas instalaciones. "El complejo es un espacio diseñado para potenciar el rendimiento de los jugadores y para ello cuenta con una serie de instalaciones de primer nivel; dos campos de fútbol de césped híbrido, así como equipamientos complementarios como vestuarios, gimnasio y despachos", recordó el Girona FC. El presidente del Girona FC, Delfí Geli, aseguró que es un "orgullo" que la Girona Football Academy by PUMA sea una realidad. "Su creación era un proyecto estratégico y de futuro y entendíamos que PUMA podía acompañarnos en este viaje", reconoció. "PUMA está con nosotros desde Segunda División y estuvieron con nosotros en unos tiempos difíciles al principio y muy buenos al final. No tengo ninguna duda de que nos seguirán ayudando a crecer y a forjar un club más fuerte. Sólo podemos darles las gracias por acompañarnos en este viaje que no se detiene y que esperamos que sea exitoso como lo ha sido hasta ahora", valoró. Por su parte, el 'Managing Director PUMA Southern Europe', Esteve Planas, afirmó para la firma es un "honor" compartir con el Girona este "momento histórico". "Poder vincular nuestro nombre y marca a estas instalaciones forma parte del trayecto que hacemos con el club y que empezó hace cinco años. Ya vimos que el proyecto tenía un ADN, una energía especial que nos ha permitido realizar el viaje juntos y ver cómo año tras año el club ha ido creciendo y superando todas las expectativas", celebró.

Compartir nota: Guardar Nuevo