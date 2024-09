Paola Olmedo ni se arrepiente ni pide disculpas a Carmen Borrego por el momento en el que ha dado la exclusiva

La exclusiva de Paola Olmedo en la revista Semana ha dado mucho que hablar esta semana. Este jueves, 5 de septiembre, Carmen Borrego contestaba a su exnuera desde el plató de 'Vamos a ver' y aseguraba que le parecía muy desagradable que hubiese hablado justo cuando se cumple un año del fallecimiento de María Teresa Campos. Sin embargo, la exmujer de José María Almoguera ni se arrepiente ni pide perdón por los audios que desataron la guerra con la familia Campos. Así nos lo confesaba en el día de ayer, contestando con un tajante "no" cuando se le ha preguntado. La manicurista sí ha querido tender puentes mandando besos "a todos", incluyendo a Carmen y se mostraba tajante al afirmar que "claro" que el conflicto familiar puede llegar a su fin: "Todo se acaba". Eso nos decía la joven cuando acababa su jornada laboral, pero permanecía impasible ante el aniversario de la muerte de María Teresa, ya que no quería disculparse o rectificar sus declaraciones al haber coincidido con esta fecha tan señalada para toda la familia. Además, reaccionaba con una carcajada a una posible reconciliación con las Campos y confirmaba que está abierta al amor: "Yo siempre, siempre". De esta manera, la exnuera de Borrego explicaba que está centrada "en lo laboral" y no ha querido pronunciarse sobre si tiene intención de facilitar un encuentro entre abuela y nieto.

