Paloma Segrelles y su hija recuerdan a Caritina Goyanes

Caritina Goyanes fallecía hace unas semanas a los 46 años en Marbella a causa de un infarto, tan solo 19 días después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes. Una tragedia para su familia y, especialmente, para su madre Cari Lapique y su hermana Carla Goyanes, que en menos de un mes han perdido a dos de los grandes pilares de sus vidas. Este jueves, 5 de septiembre, veíamos a Paloma Segrelles, madre e hija, en el estreno de la secuela de 'Bitelchús, Bitelchús' (Beetlejuice 2) de Tim Burton y no dudábamos en preguntarles por la repentina muerte de la hija de Cari Lapique. Por su parte, Paloma nos confesaba que "no hay palabras" para definir esa tragedia porque "cuando una persona se te va a esa edad y de repente con un infarto, sin preparar nada, sin imaginárselo, pues es que te quedas descolgada". Segrelles no dudaba en definir el fallecimiento de Caritina como "un espanto" y se imagina que el dolor inmenso que siente toda la familia al enfrentarse a dos muertes tan seguidas. La hija de Paloma también quiso tener unas bonitas palabras hacia la empresaria y aseguraba "es una mujer que ha dejado un legado, un ejemplo tanto a nivel profesional, que empezó desde cero su catering, con el que ha triunfado, y es uno de los mejores de Madrid, como a nivel familiar, una familia unida, siempre pendientes unos de otros, unos niños súper educados".

Compartir nota: Guardar Nuevo