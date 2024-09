Morant califica a Mazón de "Milei de Alicante" por sus políticas "de motosierra" y su "debilidad": "Se ha quedado solo"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como el "Milei de Alicante" --en referencia al presidente de Argentina-- por las políticas "de motosierra" que ha desarrollado este primer año al frente del Gobierno valenciano, al tiempo que ha cuestionado su "debilidad" parlamentaria tras haber "fracasado" con su gobierno con Vox y haberse "quedado solo". "No ha durado ni un año", ha criticado la líder de los socialistas valencianos, en declaraciones a los medios este viernes en Les Corts Valencianes, tras reunirse con el grupo socialista, donde ha apuntado que precisamente el "único precedente de un gobierno tan corto" en la Comunitat fue el de José Luis Olivas. "Mazón fue el primero de los líderes del PP que hizo ese gobierno con la ultraderecha, con Vox, que no ha durado ni un año porque no representa a los valencianos", ha señalado. En este sentido, ha advertido de que el "fracaso" de Mazón ha llevado a la Comunitat Valenciana y al Consell a una "situación de inestabilidad y de enorme debilidad". Además, ha incidido en que el dirigente autonómico ha quedado "aislado" por su "competición con la ultraderecha" para ver "quién es más racista y xenófobo". "No tiene capacidad de entendimiento con ninguna otra fuerza política", ha lamentado. Frente a ello, ha defendido que la autonomía necesita un gobierno "estable" y ha cargado contra Carlos Mazón por encontrarse este viernes en Madrid "recibiendo instrucciones" de su partido. Por esta razón, a su juicio, es un presidente "teledirigido por las políticas de 'Génova'". "Ahora vendrá y nos dirá lo que le deje decir o hacer Feijóo o Isabel Díaz Ayuso", lo que "aún da más debilidad" a la Generalitat. En este punto, ha avisado de que Madrid, "normalmente, no tiene alineadas sus políticas con los intereses de los valencianos, y hace un tiempo ya que nos lo demuestran". Por todo ello, ha considerado que Mazón "ha suspendido el curso político": "Ha suspendido la asignatura de vivienda, de dependencia, de sanidad, de educación, de empleo... todas las asignaturas. Bueno, una que sí ha aprobado es la de insolidaridad, una asignatura que puso el PP muy pronto, la de recortar impuestos a los más ricos". "Mazón es un presidente que no tiene estabilidad y que tiene una enorme debilidad, es un presidente teledirigido que se dedica más a ser aspirante a influencer y a ofrecer nuevas glorias a 'Génova' que a gestionar los problemas de los valencianos", ha zanjado.

