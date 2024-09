Alejandra Rubio niega crisis con Carlo Costanzia y distanciamiento con su madre

Alejandra Rubio se estrenó este miércoles, 4 de septiembre, como colaboradora de televisión en el programa 'Vamos a ver', donde coincidirá con su tía, Carmen Borrego. Un primer día cargado de polémica por la exclusiva de Paola Olmedo hablando de su familia, pero que la joven supo llevar demasiado bien. Tras su intervención, en la que no habló mucho de su relación con Carlo Costanzia, la joven quiso desmentir que haya una ruptura con el modelo: "No hay nada, todo está genial y no tengo nada más que decir, ¿vale?". Además, dejaba claro que están viviendo un momento súper dulce con la espera de la llegada de su primer hijo en común y que tienen muchas ganas de convertirse en padres: "Todo genial, claro que sí". La nieta de María Teresa Campos quiso acabar también con los rumores de una mala relación con su madre, explicando que "mi madre es mi madre y la amo, dejaros de inventar las cosas, de verdad". Además, se ruborizaba cuando se enteraba que se había especulado con que las diferencias que habían podido tener se deben a causas económicas: "Pero, ¿qué económicas?, de verdad, no os inventéis las cosas, que la vida es mucho más fácil, ¿vale? hasta luego".

