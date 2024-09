Un general iraní dice que Israel "no debe soñar" con que Irán "no vaya a responder" al asesinato de Haniye

Un importante general del Ejército de Irán ha asegurado que Israel "no debe soñar con que Irán no responderá" al asesinato en julio en Teherán del entonces jefe del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye. "El régimen sionista no debería soñar con que Irán no vaya a responder a esta atrocidad", ha dicho el 'número dos' del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, quien ha insistido en que Teherán "ha demostrado su voluntad de desplegar todas sus capacidades para responder a las violaciones enemigas de su territorio y sus aguas". Así, ha recordado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado en el pasado que las autoridades darán una "dura respuesta" al asesinato de Haniye, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. "El momento de la respuesta será decidido por el líder y los comandantes del país", ha zanjado Abdolahi. Haniye, quien encabezaba desde 2017 el brazo político de Hamás, fue asesinado el 31 de julio en un ataque perpetrado contra el edificio en el que se alojaba en la capital iraní, Teherán, suceso achacado a Israel y que ha llevado a Irán a amenazar con una dura respuesta.

