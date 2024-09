La calidad del aire en 2023 empeoró en Norteamérica e India y mejoró en Europa y China

Antonio Broto

Ginebra, 5 sep (EFE).- Los niveles de las partículas más contaminantes en la atmósfera se redujeron en 2023 con respecto a la media de los últimos 20 años en regiones como Europa o buena parte de China, mientras que aumentaron considerablemente en Norteamérica y el subcontinente indio, indicó este jueves Naciones Unidas.

Según los informes periódicos de una de sus agencias, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los incendios forestales en Canadá causaron en América del Norte niveles "excepcionalmente altos" de partículas PM2.5 (las más pequeñas y nocivas en la atmósfera).

En el caso de la India y los países vecinos, el aumento se atribuyó a incrementos en la industria y otras actividades humanas.

La reducción de las emisiones antropogénicas en China y los países europeos contribuyó por contra a una reducción de las concentraciones de partículas PM2.5 con respecto al periodo 2003-2022, continuando una tendencia que se observa en esas zonas desde que la OMM comenzó a publicar en 2021 estos boletines sobre cambios en la calidad de aire.

"Cualquier esfuerzo por reducir emisiones, en particular en zonas de altos niveles de contaminación atmosférica, es sin duda motivo de optimismo, en particular si es parte de un esfuerzo planificado y constante, como parecería ser en estos casos", destacó a EFE el experto del departamento de observación atmosférica de la OMM Lorenzo Labrador.

Recordó, no obstante, que el estudio se ocupa especialmente de las partículas PM2.5 y no otras emisiones como las causantes del efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, por lo que este seguimiento no ofrece una imagen completa de las emisiones de cada región.

Pese a las posibles mejoras, la OMM advirtió en esta nueva edición que "el círculo vicioso del cambio climático unido a los incendios forestales y la polución crea un cada vez mayor negativo impacto en la salud humana, los ecosistemas y la agricultura".

Se calcula que la polución del aire causa más de 4,5 millones de muertes prematuras cada año, mientras que en el sector agrícola reduce la productividad de muchas regiones, recordó OMM, que citó zonas especialmente afectadas en este sentido como África Central, China, India, Pakistán o el sureste asiático.

Análisis realizados en China e India muestran que las partículas contaminantes en el aire pueden disminuir la productividad hasta un 15 % en áreas muy contaminadas, al reducir la cantidad de luz solar que llega a los cultivos y bloquear la acción reguladora del vapor y el dióxido de carbono que ejercen las hojas de muchas plantas.

El pasado año Canadá sufrió entre mayo y septiembre niveles récord de incendios en sus bosques, con siete veces más hectáreas quemadas que en la media anual del periodo 1990-2013.

Ello causó un grave empeoramiento de la calidad del aire no sólo en ese país sino en los vecinos Estados Unidos, algo que fue especialmente notable en zonas como Nueva York.

El humo y las partículas de esos incendios fueron también transportados a través del océano Atlántico a regiones tan alejadas como Europa Occidental o Groenlandia, indicó la OMM.

La agencia meteorológica de la ONU también recordó los más de 400 fuegos, muchos de ellos intencionados, que devastaron el centro y sur de Chile en enero y febrero del pasado año.

Causaron 23 muertes y provocaron un aumento de los niveles de exposición diaria al ozono, lo que obligó a las autoridades a declarar la emergencia ambiental en varias regiones del país. EFE

abc/rrt