El fiscal general de Venezuela se reúne con el abogado de Edmundo González

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se ha reunido este miércoles en la sede del Ministerio Público al abogado del excandidato opositor Edmundo Gónzalez Urrutia, sobre quien pesa una orden de arresto por negarse a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro. "Hoy miércoles 4 de septiembre en mi condición de fiscal general de la República he recibido a José Vicente Haro en su calidad de apoderado del ciudadano requerido por la justicia venezolana Edmundo González Urrutia, quien me entregó en su nombre una comunicación", ha indicado Saab a través de un comunicado publicado en la cuenta de la red social Instagram del Ministerio Público. El fiscal también ha afirmado que tanto Haro con González "reconocieron las competencias constitucionales" de la institución para "emprender y desarrollar las investigaciones" respecto al caso abierto contra el político opositor. Por último, Saab ha asegurado que a lo largo de la jornada del jueves dará "a conocer toda la verdad", si bien no ha especificado a qué se refiere. El Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo ha ordenado la detención de González Urrutia por los supuestos delitos de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas" y "asociación".

Compartir nota: Guardar Nuevo