David Broncano, ¿héroe o villano?

David Broncano está de plena actualidad por su nuevo programa en TVE: 'La Revuelta', que llegará el próximo lunes, 9 de septiembre. Su fichaje ha provocado multitud de especulaciones y esto ha hecho que su nombre resuene con más fuerza que nunca... pero, ¿en qué momento se encuentra el profesional? Personality Media -Consultora de Marketing especializada en el análisis de personas públicas- nos da las claves del personaje. Saltó realmente a la palestra mediática con s llegada a 'La Resistencia' en 2018, pero lo cierto es que llevaba diez años de carrera como cómico, locutor de radio y actor. En ese momento le conocía un 54% de los jóvenes y un 27% de los adultos. Gracias a su programa en el canal #0 de Movistar, que no pasa desapercibido tanto por su humor, como por su frescura, para unos o irreverencia para otros, le convierte en uno de los presentadores más virales por las distintas anécdotas que logra de sus invitados. Según los datos del estudio de imagen de Personality Media, un 93% de los hombres y mujeres menores de 30 años conoce a David Broncano a día hoy. Para ellos es un tipo "Moderno" (valoración de 7 sobre 10), tan moderno que le sitúan como el 2º presentador mas moderno de la televisión, el 4º que más "Llama mi atención" (6,5), El 4º que mas "Marca Tendencia" (6,7), incluso el 6º más "Cercano". En la mayoría de las variables de imagen consultadas en el estudio, cerca de un 60% de estos jóvenes valora entre el notable y sobresaliente al presentador. Esto demuestra una gran afinidad, que se traduce en pocos detractores de tan solo el 15%. Pero son los adultos los que no sienten esta afección por el presentador, siendo ellos en concreto los que adicionalmente tienen una mayor relación con la cadena (TVE) en la que desembarcará en los próximos días. La valoración del presentador cae más de un punto, pasando a la mitad en muchos casos esas valoraciones positivas y por el lado contrario doblándose los detractores respecto de los datos vistos en los jóvenes. Estos consumidores mayores de 46 años no consideran que sea un presentador que "Llame la atención" (posición 130º), sea "Confiable" o un "Modelo a seguir", cayendo en ambos casos a la posición 132º respecto al resto de los 168 presentadores hombres más conocidos. Esto es debido a la enorme viralidad del contenido, más controvertido generado por su programa durante los últimos años por la cual se dio a conocer, que sin duda no a todos les resultó de agrado entre esta audiencia de mayor edad. Ahora, comienza una nueva etapa en TVE con 'La Revuelta', pero ¿va a tener el mismo éxito? En el estudio de Cadenas de TV que Personality Media realiza desde hace más de 10 años, son los adultos los que mejor valoran y muestran en mayor medida una mejor relación con TVE. Un 33% de los más adultos reconocen ver regularmente alguno de sus programas, y el 15% de ellos afirma que es su cadena preferida. Es la variable "Respetuosa" con un 29%, que sube al 36% para los más adultos, aspecto en el que recibe una mayor puntuación... pero el "Entretenimiento" con un 10% y la "Innovación" con un 9%, son aspectos que no ven los espectadores reflejados en la cadena y por lo tanto en su contenido. Por lo tanto... ¿hay riesgo en esta estrategia de la cadena pública según Personality Media? La táctica pueda ser correcta, intentando traer a la cadena al publico joven, buscando un revulsivo y demostrando que también están listos para mostrar los primeros síntomas de innovación y entretenimiento que hoy parecen ser su debilidad, según reflejan los datos. Será curioso ver como choca en el mismo punto la cadena con el presentador: TVE cuyo valor primordial es el Respeto, mete en su casa a quien se considera un presentador que parece no respaldar este aspecto para su audiencia, lo cual será un reto y un cambio importante en su estrategia. La pelea por el mando está servida y será la propia audiencia quien decida las próximas semanas.

Compartir nota: Guardar Nuevo