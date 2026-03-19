La argentina Sofía Balbuena, ganadora del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve

El jurado del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve otorgó un reconocimiento especial a la obra "Personaje secundario" de la argentina Sofía Balbuena, eligiéndola de entre 1.929 manuscritos provenientes de 36 países. El fallo, presentado en una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el jueves 19 de marzo, destacó a la obra como “una joyita en la tradición del cuento latinoamericano”. Según consignó el medio organizador, este premio implica la publicación en papel de la obra el 6 de mayo y una dotación económica de 25.000 euros.

De acuerdo con la información publicada, el jurado presidido por el autor colombiano Juan Gabriel Vásquez describió el libro de Balbuena como osado, rompedor y rebelde. Señaló que se trata de una propuesta que no hace concesiones y que se adentra afiladamente en la exploración de las complejidades humanas, con especial atención al humor. Vásquez contó en esta novena edición con el respaldo de las escritoras Nuria Barrios y Paulina Flores, además de Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, y Juan Casamayor, editor de la Editorial Páginas de Espuma.

Según detalló el presidente de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, el récord histórico de manuscritos recibidos demuestra la capacidad del galardón para captar nuevos talentos literarios y confirma la vitalidad del género de narrativa breve en la actualidad. Pascual declaró que el alto nivel de participación también refleja la confianza que autores y autoras de diferentes lugares depositan en el premio y en las instituciones que lo respaldan.

El medio organizador precisó que Sofía Balbuena nació en Salto, Argentina, en 1984 y reside en Madrid, donde ejerce las funciones de escritora y profesora. Su trayectoria se había orientado hasta ahora, principalmente, hacia la no ficción, con títulos publicados como "Doce pasos hacia mí", "Borracha menor", y "Gente sin paz", este último coescrito con Sabina Urraca y Daniel Saldaña París; también escribió la novela "Sutura".

En declaraciones recogidas por el medio, Balbuena definió su premio como “un gran orgullo y una gran alegría”, y sostuvo que significa “algo externo” que confirma una “vocación y muchos años de trabajo”. “Una puede pasarse toda la vida escribiendo sin recibir un reconocimiento así, por eso lo recibo como un milagro, algo extraordinario”, afirmó la autora tras conocerse el fallo.

La obra galardonada supone la primera incursión de Sofía Balbuena en la ficción. Describió que su libro se centra en relatos que exploran el universo interior de sus personajes, prestando especial atención a los pensamientos, tensiones y conflictos del día a día, en particular desde la experiencia de las mujeres. La autora explicó que el auténtico personaje secundario es “ese mundo interno agobiante y explosivo con el que vivimos muchas veces las mujeres”.

Por su parte, el medio organizador repasó la trayectoria del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, que se ha consolidado desde su creación, con una nómina de autores premiados donde figuran Javier Sáez de Ibarra, Marcos Giralt Torrente, Guadalupe Nettel, Samanta Schweblin, Antonio Ortuño, Marcelo Luján, Liliana Colanzi y Magalí Etchebarne, entre otros.

El reconocimiento a Balbuena y la repercusión internacional que alcanzó esta edición, con la participación de escritores de 36 países, refuerzan el lugar del galardón en la agenda literaria. El jurado reiteró el carácter innovador de la obra ganadora y subrayó que el libro desafía los límites del género, aportando una visión que explora el humor, las contradicciones y las capas de la experiencia individual.

El acto de entrega y la posterior publicación de "Personaje secundario", fijada para el 6 de mayo, marcarán el inicio de la presencia del libro en el circuito literario internacional, según informó el medio organizador. Balbuena se integra así a un selecto grupo de autores que han sido distinguidos por este premio, consolidando su posición tanto a nivel nacional como internacional dentro del circuito de la narrativa en español.