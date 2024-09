Movistar Prosegur integra Inteligencia Artificial en sus alarmas para mejorar la seguridad

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando la seguridad en el hogar, ofreciendo soluciones que no solo protegen, sino que se adaptan y aprenden de las rutinas de las personas. En este contexto, Movistar Prosegur Alarmas ha anunciado la integración de este tipo de tecnología en su nueva Alarma Inteligente para ofrecer "una protección superior a los usuarios". Este dispositivo está diseñado para reconocer los patrones diarios de conexión y desconexión de sus clientes. Esta funcionalidad permite, por ejemplo, aprender de sus patrones de uso e identificar si el usuario ha olvidado activar o desactivar su sistema de alarma. En tal caso, el sistema envía una notificación instantánea al teléfono móvil del usuario, permitiéndole activar la alarma si en efecto ha olvidado hacerlo. "Este avance no solo incrementa la seguridad del hogar, sino que también ofrece una gran comodidad, adaptándose a las rutinas diarias de cada persona", explican desde la compañía. Además, para los clientes que dispongan de Movistar, la Alarma Inteligente ofrece una capa adicional de protección a través de la funcionalidad de detección de presencia wifi Movistar. Esta tecnología utiliza los dispositivos conectados al Wi-Fi del hogar para identificar si hay alguien en el hogar. De esta forma, si todos los dispositivos se desconectan de la red wifi, el sistema detecta que no hay nadie en casa y envía una alerta informando al cliente para que conecte la alarma si lo estima oportuno. Esta capacidad de monitoreo continuo busca garantizar en los hogares un "nivel extra de tranquilidad". "Nuestra Alarma Inteligente es un claro ejemplo de cómo la Inteligencia Artificial puede integrarse en nuestra vida diaria para proporcionar tranquilidad y seguridad. Al aprovechar algoritmos avanzados y análisis de patrones, la tecnología no solo detecta posibles amenazas de manera proactiva, sino que también se adapta a las rutinas y necesidades individuales de los usuarios. Todo ello facilita un estilo de vida más cómodo y sin preocupaciones, donde los clientes pueden confiar en que su hogar está seguro en todo momento", ha señalado Fernando Saldaña, director Comercial y de Marketing de Movistar Prosegur Alarmas.

