Gantz cree que Netanyahu "ha perdido el rumbo" y que confunde sus propios intereses con los de Israel

El líder opositor y antiguo miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, cree que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "ha perdido el rumbo" y está confundiendo sus intereses personales con los del país. "Ha perdido el rumbo y se ve a sí mismo como el Estado. Y esto es peligroso", ha valorado Gantz este martes durante su intervención en la conferencia anual de la Asociación de Abogados de Israel, en la que ha reprochado a Netanyahu querer "sobrevivir en el poder a cualquier precio", informa 'The Times of Israel'. Gantz también ha reprochado a quienes han calificado estos días de "asesino" a Netanyahu tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de seis de los rehenes de Hamás en un túnel en la localidad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. "Netanyahu no es un asesino y condeno que se incite a eso contra él", ha dicho quien fuera ministro de Defensa y primer ministro alterno de Israel. En ese sentido, ha señalado que quienes son "asesinos" son el líder de Hamás, Yahya Sinwar, y la Guardia Revolucionaria de Irán.

