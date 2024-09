De la Fuente: "España no es racista, es un ejemplo de convivencia, de respeto y de integración"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha opinado este miércoles que "España no es racista", a rebufo de lo declarado por el delantero brasileño Vinícius Jr., y ha añadido que "España es un ejemplo de convivencia, de respeto y de integración", abogando por que el Mundial masculino de 2030 "será un éxito". "No lo e escuchado, pero sí me han comentado algo. Pero he de decir primero una cosa, rápidamente, para así centrarnos en el partido, que es lo verdaderamente importante, por favor. España no es racista, España es un ejemplo de convivencia, de respeto y de integración. Un ejemplo donde debería mirarse muchísima gente", dijo De la Fuente en rueda de prensa. "Claro que siempre hay algún indeseable, unos pocos indeseables, por supuesto; pues esa es la mejora que debemos hacer para erradicarles. Pero España, insisto, no es racista y es un ejemplo donde se tiene que mirar muchísima gente", reiteró. "Y también creo que todo lo contrario. El Mundial con Marruecos y Portugal creo que será un acontecimiento único, como todo lo que organiza España y donde estamos implicados. Seguro que también será un éxito en el futuro", auguró De la Fuente. Respecto al duelo de este jueves contra Serbia en la Nations League, el entrenador de la 'Roja' habló sobre cómo compaginar a Dani Olmo y a Pedri González. "No pasa nada si juegan o no juegan. Dentro de nuestro plan de juego son muy importantes para nosotros, estando en el campo o fuera de él", indicó desde el Estadio Rajko Mitic de Belgrado. "Luego intentaremos utilizarles en ese plan de juego que tenemos establecido y que tenemos que cerrar esta noche de la mejor manera posible para beneficiarnos de su gran talento y su gran potencial. Por supuesto que pueden jugar juntos y también puede hacerlo separado", avisó. "Rodri está bien, ha entrenado estos días con nosotros muy bien. Los últimos días antes de incorporarse a la concentración ya había entrenado con el City. Fue convocado la semana pasada, que no participó, pero estuvo convocado. Seguimos el plan establecido de trabajar, mañana trabajará también por la mañana y valoraremos de aquí al domingo cómo está. Pero desde luego, si está es porque puede participar y veremos si participa todo el partido un rato", argumentó sobre el centrocampista. También habló sobre el delantero Lamine Yamal. "Está perfecto. Pero también esto viene a reforzar ese planteamiento que siempre hacemos. La prioridad es la salud del futbolista, siempre. Y tenía unas molestias de un golpe que había recibido durante el fin de semana en el partido", dijo. "Había entrenado con normalidad, pero es muy joven, es inexperto en estas situaciones. No ha tenido ninguna situación, gracias a Dios todavía, y ojalá no tenga. Para que se quedara más tranquilo, se ha ido a hacer unas pruebas. Evidentemente ha salido todo negativo y está ya más tranquilo y totalmente preparado para jugar mañana", subrayó. Luego analizó la manera de motivar a sus pupilos. "Va a ser muy fácil, no tengo ningún género de duda. Este equipo, lo he dicho más veces, es insaciable en la competición. Queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando. Tenemos mucho margen de mejora todavía y creemos que todavía lo mejor está por llegar", advirtió De la Fuente. Además, confesó qué nombre tiene para votar al Balón de Oro. "Dos en mi mente, Carvajal y Rodrigo, para mí deberían ser de los candidatos. Por todo, por su bagaje, por su recorrido, por su trayectoria, por su actualidad y por lo que han conseguido esta última temporada", apuntó, para luego hablar sobre sí mismo y su éxito de este verano en la EURO. "Sin ellos, no sería nada. Y ese reconocimiento, si lo fuera, estoy feliz porque sería un reconocimiento a todo su trabajo", indicó De la Fuente antes de volver a centrar su discurso en el combinado de Serbia. "Creo que es una grandísima selección. Lo ha demostrado, se ha clasificado este año para la Nations League, ha pasado al primer grupo. En la Eurocopa todos los partidos fueron muy difíciles, solo perdió contra Inglaterra. En fin, sé que muchas veces se dice por tranquilizar, por dar confianza, nosotros no nos vamos a confiar", vaticinó. "Va a ser un partido dificilísimo, durísimo, con un rival muy importante, con jugadores de reconocido, reconocidísimo prestigio internacional y ante su público en un estadio tan mítico. Creo que tiene todos los ingredientes para que mañana haya un muy bonito partido. Pero desde luego, los partidos hay que ganarlos en el terreno del juego y no nos fiamos para nada", insistió el seleccionador de España. Por otra parte, le preguntaron sobre las polémicas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "No podemos vivir al margen, pero sí nos tenemos que aislar. Todo lo contrario sería influirnos negativamente. Creo que además hemos demostrado una grandísima profesionalidad, porque a pesar de todos estos avatares que has comentado, que todos recordamos cómo ha sido este año, este equipo ha seguido manteniendo su trabajo, su profesionalidad, su rigor, su rendimiento, su compromiso, y eso es digno de alabanza", destacó. "Vamos a seguir haciéndolo así porque es la única manera de poder trabajar con tranquilidad y con seguridad para poder aportar a los futbolistas lo que necesitan. Seguridad, tranquilidad, para que puedan hacer muy bien su trabajo, que para eso son especialistas y son los mejores. Esperamos y deseamos que todo sea claro, que se solucione y se normalice, por el bien no solo de nosotros, sino de la Federación Española del Fútbol y del fútbol español. Ojalá se normalice todo pronto y hablemos solo de fútbol", aludió a lo que rodea a Pedro Rocha. Por último, otra vez fue preguntado sobre Yamal. "Para dejar claro, lo que tiene de las molestas es un golpe. O sea, que no es más molesta que un golpe. Entonces, no busquemos más allá, simplemente era un golpe. Le he visto tranquilo, es un chico muy tranquilo. Yo le he dicho siempre que es un joven que es muy maduro para la edad que tiene. Y lo que ha vivido, supongo que lo habrá ido asimilando, habrá ido digiriéndolo. Y con nosotros se comporta como una persona más madura", admitió. "Encantadísimos de que sea así, porque también le transmitimos esa tranquilidad, esa pausa y que sepa que cada día la exigencia es mayor. Y ahora estamos viendo que se fijan, tiene los focos siempre y constantemente puestos en él, tiene que acostumbrarse a convivir con ello y seguir creciendo con esa responsabilidad y esa exigencia. Pero creo que es muy bonita. Está preparado para ello y seguirá creciendo y madurando en lo personal y en lo futbolístico de manera normal", zanjó.

