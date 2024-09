Cambio climático y justicia social: la apuesta latinoamericana en Ars Electronica

Marina Sera

Linz, 4 sep (EFE).- Cambio climático, sostenibilidad y justicia social son los ejes centrales de las contribuciones de América Latina en Ars Electronica, el festival de arte y tecnología más importante de Europa, donde artistas e investigadores presentan esta semana sus propuestas para un futuro más sostenible.

Esta edición, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en la ciudad austríaca de Linz, situada a unos 200 kilómetros al oeste de Viena, reúne bajo el lema 'Hope' (esperanza) a expertos y pioneros en los campos de la ciencia, arte, diseño y tecnología para explorar soluciones creativas frente a los desafíos globales.

"El objetivo del festival es dar a conocer al mayor número posible de personas cuyas actividades -por grandes o pequeñas que sean- son una razón muy concreta para tener esperanza", explican desde Ars Electronica.

Entre los representantes latinoamericanos, los artistas colombianos Daniel Rosero y JP Carrascal presentan 'ArtEO: Environmental data for artists' (Datos ambientales para artistas), un innovador proyecto que integra datos ambientales en la creación artística para generar experiencias inmersivas y sensoriales sobre fenómenos climáticos.

La participación latinoamericana se complementa con la colaboración por tercer año consecutivo entre la Fundación de Arte Cisneros Fontanals (CIFO) y Ars Electronica.

Una de estas propuestas es el proyecto argentino 'Mutualidad de Fantasmática Electrónica', producido como parte de los CIFO x Premios Ars Electronica.

Esta iniciativa, que recupera dispositivos desechados para crear nuevas formas de arte, ha logrado crear entre abril y julio de este año más de 100 dispositivos, recuperando un total de 1.630 componentes.

En el marco de esta colaboración, la plataforma Sonandes, junto al español Víctor Mazón y la artista boliviana Guely Morató, exhiben 'Triangle of Sacrifice' (Triángulo de sacrificio), una cartografía sobre el impacto ambiental de la extracción de litio en el denominado 'Triángulo del Litio', una zona geográfica que abarca el norte de Argentina y de Chile, y el sur de Bolivia.

De acuerdo con los comisarios de la obra, esta región contiene el 65 % de las reservas mundiales de litio, y se verá especialmente afectada ante las "nuevas demandas del mercado, lideradas por el capitalismo verde".

"Hay mucho interés internacional en esa extracción de litio y se utilizan aguas fósiles, aguas de glaciar, para tenerla. Eso tiene un impacto medioambiental. Hay una fauna y una flora muy específica y muy endémica de estos lugares y a través de la pieza queremos concienciar sobre ello", indica Mazón en declaraciones a EFE en Linz.

Las propuestas artísticas de este tipo, según Mazón, también tienen el poder de sensibilizar sobre las crisis globales.

"Podemos hacer una manifestación artística que muchas veces se aleja de eso que a veces vemos en la prensa tan alarmista y lo que vemos en las investigaciones científicas, quizá tan frías", añade.

Por su parte, Chile reafirma su compromiso con el arte y la cultura a través de la colaboración entre Ars Electronica y el Gobierno del país, una alianza que ya suma siete años y que ha impulsado una destacada presencia internacional de proyectos de artistas chilenos.

Entre ellos resalta 'Iron 56', de Carlos Sfeir Vottero, un proyecto que examina cómo las fuerzas fundamentales del universo interactúan con la Tierra, conectando arte y ciencia para ofrecer una comprensión poética de la energía y del equilibrio en el mundo natural.

Con el objetivo de destacar la resistencia reproductiva en contextos coloniales, el festival austriaco muestra la exposición 'All directions at once' (En todas direcciones a la vez), de la brasileña Luiza Prado, que el Centro Ars Electronica ha incorporado a su colección permanente.

A través de la flor del pavo real, utilizada como anticonceptivo por comunidades indígenas y africanas durante la ocupación europea en América Latina, Prado explora cómo estos actos de resistencia han influido en la creación de nuevas modernidades y concepciones de cuidado comunal.

"Este intercambio nos ha permitido construir puentes llenos de esperanza, impulsando una reflexión profunda sobre los temas clave de los proyectos", destaca Christl Baur, directora del festival Ars Electronica.