Revocan prisión preventiva a exalcalde y líder comunista chileno acusado de corrupción

Santiago de Chile, 2 sep (EFE).- Un tribunal chileno decidió este lunes reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario y arraigo nacional para el exalcalde del municipio de Recoleta Daniel Jadue, una de las máximas figuras del Partido Comunista, que integra la coalición de gobierno.

"El 3° Juzgado de Garantía de Santiago acoge la solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue y reemplaza la cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, prohibición de contacto con coimputados y arraigo nacional", indicó en su cuenta de X el Poder Judicial.

Jadue, de 57 años, fue acusado y detenido en junio por cinco delitos, entre ellos estafa, fraude al fisco y cohecho, durante su gestión al frente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que creó en 2016 para ofrecer medicamentos a más bajo costo.

Decenas de seguidores se congregaron frente a la cárcel de Santiago donde estuvo retenido tres meses para darle ánimos en su salida.

La detención de Jadue supuso un duro golpe para el Partido Comunista y para el Gobierno del presidente Gabriel Boric, pese a que el exalcalde es un fuerte crítico del mandatario. Ambos se batieron en las primarias presidenciales de la izquierda en julio de 2021.

"Lo más importante el día de hoy y es que el tribunal logró ver, con los nuevos antecedentes arribados a la causa, que no había ninguna posibilidad de que él estuviera inmerso en una supuesta estafa", indicó a los medios de comunicación su abogado, Juan Carlos Manríquez, quien siempre ha defendido que la previsión preventiva era una medida "desproporcionada".

La Fiscalía, que apelará la revocación de la prisión preventiva, acusa a Jadue de "encubrir acciones fraudulentas" en la gestión de las farmacias populares para que esta supuesta mala gestión no enturbiara su carrera presidencial hacia La Moneda hace tres años.

El caso, que tiene varias aristas, estalló cuando uno de los proveedores de la asociación presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y afirmó estar al borde de la quiebra porque había realizado unas compras que no le habrían pagado.

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!", indicó Jadue en su cuenta de X el día en que ingresó en presión preventiva.

Su mandato al frente de la Municipalidad de Recoleta debería haber acabado en diciembre, pero como estuvo ausente de sus labores por el máximo plazo que permite la ley (45 días) por estar detenido fue reemplazado en julio por el concejal comunista de la comuna, Fares Jadue.