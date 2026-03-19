La nueva líder de la Iglesia anglicana emprende una peregrinación de 6 días a Canterbury

Londres, 19 mar (EFE).- La nueva Arzobispa de Canterbury, que el próximo miércoles será entronizada como cabeza de la Iglesia anglicana, ha emprendido una peregrinación a pie de seis días entre Londres y la Catedral de Canterbury, donde tendrá lugar la ceremonia.

La peregrinación de Sarah Mullally y su esposo Eamonn, más otros dos dignatarios de la iglesia, comenzó el pasado martes en la Catedral de San Pablo. Los peregrinos harán a pie los 140 kilómetros que la separan de la catedral de Canterbury por el llamado camino de Becket, una tradición que se había perdido en los tiempos modernos.

Los peregrinos visitarán los distintos templos que jalonan el camino, además de varias escuelas y hospitales donde también harán un alto. Aunque habrá algunos invitados a lo largo de la ruta, "no es un evento público", ha precisado la iglesia.

Canterbury, y concretamente el sepulcro del arzobispo Thomas Becket, asesinado dentro de la catedral en 1170, fue en la Edad Media un lugar muy popular de peregrinaje antes de la escisión de la llamada Comunión Anglicana en 1534 y también después, pero en los últimos siglos había perdido popularidad.

Mullally será la primera mujer que dirija la Iglesia Anglicana en toda su historia.

Su elección no ha estado exenta de polémica, y un grupo de obispos conservadores, opuestos al nuevo papel de las mujeres en la iglesia y a otros giros modernistas, ha protagonizado otro cisma, aunque no lo llaman así porque pretenden ser 'la verdadera' iglesia anglicana. EFE