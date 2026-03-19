García Montero ve "patriotismo" en las palabras del Rey sobre la Conquista: "España necesita abrir camino al futuro"

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha agradecido "mucho" las palabras del Rey Felipe VI, que el pasado lunes reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

"Agradezco mucho las palabras del Rey y las considero como un acto de patriotismo. Porque España como referente internacional, como puente entre Europa y América Latina, necesita abrir camino hacia el futuro y eso significa tomar conciencia de lo que es la historia", ha asegurado García Montero en declaraciones a Europa Press.

El monarca hizo esta reflexión durante la visita que realizó a 'La mitad del Mundo. La Mujer en el México indígena' en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acompañado por el embajador mexicano en Madrid, Quirino Ordaz. Esta muestra, que reúne 435 piezas cedidas por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, está dividida en cuatro sedes madrileñas: la Casa de México en España, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Arqueológico Nacional (MAN), y el Instituto Cervantes, casa de García Montero.

Esta era la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista.

De hecho, la falta de respuesta a la carta que el mandatario remitió a Felipe VI en marzo de 2019 en este sentido fue la razón esgrimida por la actual presidenta para no invitar al Rey a su toma de posesión en octubre de 2024, pese a que este es quien tradicionalmente asiste en representación de España a este tipo de actos.

Hay cosas que cuando se estudian y se miran con "nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", comentó el Rey durante la visita, según las imágenes difundidas por Zarzuela en redes sociales, "pero hay que conocerlos".

No obstante, hay que hacerlo, según abogaba, "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso" y también hay que "sacar lecciones" ante las "controversias morales y éticas" que hubo sobre cómo se ejerció el poder "desde el primer día".

Tras estas palabras, García Montero ha explicado que "para tomar conciencia de lo que es la Historia", hay que saber todo lo importante que se ha conseguido, toda la "historia compartida que se ha puesto en marcha".

"Y también reconocer que los seres humanos en el siglo XV y en el siglo XVI no teníamos los valores que tenemos hoy", ha añadido el director del Cervantes que ha precisado que "la apuesta patriótica es por el futuro", agradeciendo que Felipe VI esté "haciendo ese camino".