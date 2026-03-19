Ucrania demora la aplicación de medidas de austeridad y pone en riesgo el crédito del FMI

Marcel Gascón

Kiev, 19 mar (EFE).- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Ucrania desde el miércoles con una prioridad: que el Gobierno y la mayoría parlamentaria del partido del presidente Volodímir Zelenski se pongan de acuerdo y aprueben las subidas de impuestos a las que la institución financiera supedita la liberación de las partidas restantes de su crédito de 8.100 millones de dólares.

La exigencia más polémica acordada por la administración de Zelenski con el Fondo es la introducción de una reforma legislativa que obligaría a pagar el IVA a emprendedores y pequeñas empresas actualmente exentos de este impuesto y que facturen más de cuatro millones de grivnas (cerca de 80.000 euros) al año.

En el acuerdo original, el umbral de facturación se había fijado en el millón de grivnas (cerca de 20.000 euros), pero la cifra fue renegociada posteriormente a petición de Ucrania.

“En opinión de la mayoría de diputados, estos compromisos destruirán el sistema económico”, dijo esta semana en una entrevista el diputado del partido de Zelenski, Sluga Narodu (Servidor del Pueblo), Igor Fris.

Según el despacho de abogados ucraniano Alva Privacy, algunos analistas estiman que, de implementarse, hasta un 20 % de profesionales ucranianos por cuenta propia del sector IT (Tecnologías de la Información) podría buscar refugio en sistemas de tributación y servicios más ventajosos como los de Polonia o Estonia.

El FMI justifica la medida en la necesidad de evitar que grandes empresas creen pequeños negocios para no declarar de forma conjunta toda su facturación y acogerse a la exención del IVA diseñada para apoyar a los emprendedores más modestos. El Fondo considera necesario expandir la recaudación para cerrar la brecha de un déficit fiscal que ha crecido de forma drástica con la invasión rusa y la prolongación de la guerra.

Sus críticos rechazan el argumento y exigen al Gobierno y al Fondo que busquen fórmulas para perseguir esta forma de fraude que no afecten a los creadores de riqueza más vulnerables.

Más allá de la dimensión puramente económica, el desacuerdo entre el Gobierno y un número de diputados del partido de Zelenski lo suficientemente grande como para demorar la adopción de las reformas tiene una vertiente política.

De los 8.100 millones de dólares hasta 2029 a los que le dará acceso el préstamo, Kiev ya ha recibido 1.400. Para que llegue también la segunda partida, el FMI exige que las reformas se aprueben en el Parlamento antes del final de marzo.

Una de las quejas de Fris y de otros compañeros de bancada reacios a aprobar las reformas fiscales es que el Gobierno no consultara con el Parlamento el acuerdo sobre el crédito y sus condiciones, firmado a finales del año pasado con el FMI, y ahora pase a los diputados la patata caliente de iniciar los procedimientos de adopción de las medidas de austeridad.

“La imposición del IVA a las pequeñas empresas no es algo que pueda votarse fácilmente en el Parlamento porque afecta a cientos de miles de pequeñas empresas que a duras penas han sobrevivido al invierno”, dice a EFE la también diputada de Sluga Narodu Yevguenia Kravchuk, aludiendo al alto coste que los apagones, prolongados por los bombardeos rusos masivos de enero y febrero, han supuesto a muchos negocios.

“Es una medida muy impopular entre la gente -dice Kravchuk-. Ya que es fruto de una negociación entre el Gobierno y el FMI, el Gobierno debe como mínimo registrar todas las cláusulas legislativas. He mirado la web y aún no están registradas”.

Pese a que el partido de Zelenski consiguió en las últimas elecciones parlamentarias una mayoría absoluta sin precedentes en la historia democrática de Ucrania, el presidente ha tenido problemas en ciertas fases de la guerra para movilizar los votos necesarios para la aprobación de algunas de sus iniciativas.

Su estilo personalista ha provocado la desafección de muchos diputados. El legislador Oleksandr Yurchenko, expulsado del grupo de Sluga Narodu tras ser acusado de aceptar un soborno, dijo recientemente que hasta sesenta diputados de esa grupo parlamentario querrían renunciar a su mandato, pero no se les ha permitido.

La portavoz del grupo parlamentario, Yulia Palichuk, desmintió a Yurchenko y dijo que el partido del presidente sigue teniendo la mayoría necesaria para aprobar leyes, si bien reconoció que la situación en la bancada “no es fácil”.

Sobre los problemas para que su grupo parlamentario saque adelante nuevas leyes, Zelenski dijo en un encuentro reciente con periodistas que los diputados deben servir al país en el Parlamento o entrar en el Ejército. "Si uno no sirve al Estado en el Parlamento que sirva al Estado en el frente", dijo Zelenski. EFE

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