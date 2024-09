El Gobierno de Colombia presenta un proyecto de ley contra el reclutamiento de mercenarios colombianos

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha presentado ante el Congreso del país un proyecto de ley basado en la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios con el objetivo de impedir la participación de ciudadanos del país en conflictos externos. "Esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno con la protección de la vida y la paz, al reconocer que el mercenarismo ha sido responsable de serias violaciones a los Derechos Humanos y ha puesto en peligro la seguridad internacional en múltiples conflictos armados", ha expresado Velásquez, según la emisora colombiana W Radio. Tras ello, ha señalado que los militares colombianos, quienes son "reconocidos mundialmente por su experiencia militar", son "víctimas" de estos delitos de reclutamiento para "participar en actividades ilícitas". Esta legislación prevé adoptar medidas para tipificar como delitos el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, así como prevenir la preparación y ejecución de este tipo de actividades en su territorio. Además, comprometerá a Colombia a cooperar con otros países en investigar y enjuiciar este tipo de actividades, para lo que facilitará la extradición de mercenarios que se encuentren dentro de sus fronteras, y promoverá el intercambio de información relacionada con estos delitos. Por último, el Gobierno pretende proteger la imagen de sus Fuerzas Armadas, de forma que no sea vean "involucrados en "conflictos armados o actividades ilícitas en el extranjero". "Con la aprobación de esta Convención, el Congreso de la República dotará a Colombia de un marco legal esencial para combatir el mercenarismo, fortaleciendo la seguridad nacional y la estabilidad regional. Esta legislación no solo prevendrá la participación de actores no estatales en hostilidades, sino que también asegurará el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario", ha añadido el ministro. Esta medida llega tan solo unos días después de que las autoridades de Rusia anunciasen la detención de dos ciudadanos de Colombia sospechosos de combatir como "mercenarios" del lado de las fuerzas de Ucrania en el marco de la invasión del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Colombia asegura que la presencia de mercenarios colombianos en Ucrania responde a "decisiones de tipo personal". Numerosos ciudadanos colombianos han viajado a Ucrania tras la invasión rusa y algunos de ellos han muerto. Recientemente, se conoció la noticia del fallecimiento de los exsoldados profesionales Jhonatan Chimbaco Chimbaco, de 40 años y Jairo Bahamón Sánchez, de 39 años.

