Abascal ve al PP como una "gran estafa" y avisa que Vox será su oposición en las comunidades que gobierna

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha incidido este lunes en sus críticas al PP, que considera "una gran estafa", y ha odicho sentirse sorprendido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dé por hecho el apoyo de Vox a una hipotética moción de censura. De hecho, ha insistido en que su formación ejercerá la oposición en las comunidades que gobierna el PP y no apoyará sus presupuestos autonómicos salvo un cambios . En rueda de prensa en la sede de Vox, Abascal ha cargado contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al que acusa de "pagar el cupo" al separatismo catalán y al rey Mohamed VI de Marruecos "para permanecer en el poder a cualquier precio y para tapar su corrupción de partido y de su familia". Pero, a renglón seguido, ha criticado al PP al considerar que "va de la mano del PSOE, aunque hagan el paripé en el Congreso", y también ha acusado a Núñez Feijóo de "dar cobertura" a Sánchez con sus pactos con el Gobierno y sus acuerdos en Bruselas, "en vez de sumarse a la oposición total, que es algo que solo hace Vox". EL PP PERPETÚA A SÁNCHEZ "Lo más grave de lo que ocurre en España es la gran estafa del PP porque sirve precisamente para que Sánchez se perpetúe en el poder --asegura--. La gran estafa de hacer como que hace oposición mientras se reparte todo con Sánchez, mientras gobiernan en Bruselas, mientras se reparten los jueces y se niega a perseguir la corrupción. Que gobiernen juntos, como hacen en Bruselas, y dejen la oposición teatral". En ese contexto, ha dicho que le sorprende que Feijóo dé por hecho el voto de Vox a una hipotética moción de censura o cualquier otra iniciativa, y ha preguntado si el PP estaría dispuesto a citar a Begoña Gómez en la comisión de investigación en el Senado, a ejercer la acusación popular en los tribunales, a romper los acuerdos migratorios en Europa y a negarse a pactar instituciones con el PSOE. "Hay que preguntarles si van a cambiar algo en relación con eso y están dispuestos a pasar a la oposición --ha resumido--. Que nos lo digan y que nos lo expliquen muy bien, pero que nos den garantías, porque es muy difícil creer al PP". De entrada, Abascal ya avanza que, tras su decisión de julio de dar por rotos los acuerdos con el PP en las comunidades autónomas, Vox piensa ejercer la oposición a los gobiernos del PP y no contempla apoyar sus presupuestos si no hay un cambio. ¿HA APRENDIDO LA LECCIÓN EL PP? A su juicio, el PP debe demostrar que "ha aprendido la lección" y que "está dispuesto a cambiar radicalmente sus posiciones en política migratoria y de reparto de inmigrantes por todo el territorio", y ha avisado de que, "si no ha cambiado nada respecto a hace uno o dos meses", el PP tendrá que llamar a puerta del PSOE y "llegar a un acuerdo con aquellos con los que comparte todas las agendas, la migratoria, la agenda 2030, la agenda de género, y no hace falta seguir más". Y ya avisa de que un eventual apoyo del PP a la reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de migrantes "tendría consecuencias en las comunidades autónomas" y haría imposibles los acuerdos. "Pero el PP no tiene que desesperarse, puede llegar a acuerdos con el PSOE y la gobernabilidad está garantizada", ha ironizado. Por último, Abascal ha aplaudido "la reacción del pueblo alemán" puesta de manifiesto en las elecciones regionales de este domingo y se ha negado a etiquetar como "neonazi" a Alternativa para Alemania: "Creerse que el 30% de los alemanes son unos neonazis me parece que es desconocimiento o es muy mala intención", ha remachado.

