Valverde: "La clave será estar unidos, saber lo que queremos y dar el máximo de cada uno"

Madrid, 19 mar (EFE).- El jugador del Real Madrid Fede Valverde dijo este jueves que para ganar el derbi de este domingo ante el Atlético de Madrid la clave será "estar unidos, saber" lo que el equipo quiere y "dar el máximo".

Valverde lo dijo en un acto de Mahou, en el que su compañero Gonzalo afirmó que para conseguir el triunfo el Real Madrid deberá ser un "equipo", ser "atrevido" y jugar con "confianza".

Por su parte, Álvaro Carreras también puso de manifiesto sus ganas de "ganar" a los rojiblancos y destacó la importancia del partido.

El derbi del domingo que llega tras una semana de Liga de Campeones en la que ambos equipos se clasificaron para los cuartos de final, el Real Madrid a costa del Manchester City y el Atlético, al dejar en la cuneta al Tottenham.

El duelo enfrenta al segundo y tercer clasificados de la liga en el Santiago Bernabéu. Los blancos son segundos con 66 puntos, a cuatro del Barcelona, mientras que los rojiblancos acumulan 57.

La última vez que se enfrentaron, el equipo madridista aún era dirigido por Xabi Alonso y eliminó a los del Cholo Simeone en la Supercopa de España por 1-2.

En la primera vuelta liguera, el Atlético de Madrid goleó por 5-2 al Real Madrid en el Metropolitano.