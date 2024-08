Maite Galdeano cambia de actitud y asegura que se ha producido un cambio

Aunque esta mañana nos encontrábamos a una Maite Galdeano cabizbaja y sin ganas de hablar con la prensa después de su entrevista en '¡De viernes!', horas más tarde se ha dejado ver con una actitud completamente diferente... y es que, ¡atención! se han producido cambios. La colaboradora de televisión ha desvelado ante las cámaras de la prensa que algo bueno ha sucedido tras su entrevista: "Aquí hay cacao" y ha asegurado que no es nada malo "para mí" sino para otras personas. Dejando claro que confía en Dios, le ha agradecido ante las cámaras el cambio repentino que ha sucedido: "Dios es el mejor justiciero, solo digo eso" y dejaba entrever que algo les va a pasar a los que le han hecho el mal: "Van a ir pasando cosas y que gracias señor por hacer justicia, los que me han hecho daño, pues". En menos de 24 horas tras su entrevista en televisión, Maite ha recibido una buena noticia y expresaba que "Dios es el mejor, el que ayuda, al final es el que me acompaña porque estoy más sola que la una, siempre confío en Dios, cosa que la gente no confía, a mí me ayuda y solo puede decir hasta aquí, me está ayudando y estoy viendo el resultado". Por último, la madre de Sofía Claro dejaba claro que "quiero relax, quiero estar tranquila, por favor, que está una madre aquí muy dolida".

