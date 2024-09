EEUU destruye un dron y un buque de los hutíes de Yemen en zonas del país bajo control del grupo rebelde

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este sábado de la destrucción de un dron y un buque no tripulado de los hutíes de Yemen en puntos del país bajo control del grupo rebelde. "En las últimas 24 horas, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (USCENTCOM) han destruido con éxito un vehículo aéreo no tripulado (UAV) y un buque de superficie no tripulado (USV) respaldados por los hutíes en áreas de Yemen controladas por los hutíes", ha comunicado el Ejército estadounidense en una publicación en la red social X. Washington ha justificado su intervención al considerar que "estos sistemas representaban una amenaza clara e inminente para las fuerzas de EEUU y de la coalición, así como para los buques mercantes de la región". A este respecto, el CENTCOM ha argumentado que su propósito ha sido el de "proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras". Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.

