Albares traslada a Jordania la solidaridad de España ante los ataques de Irán

Albares y Safadi analizaron la escalada de violencia en Oriente Próximo y sus repercusiones humanitarias y económicas durante una conversación telefónica realizada este domingo, en la que el ministro español hizo hincapié en la urgencia de terminar con los ataques iraníes y reafirmó tanto el respaldo de España al gobierno de Jordania como la necesidad de priorizar el diálogo para recuperar la estabilidad en la región. Según informó el medio, Albares declaró que “Los ataques iraníes tienen que cesar. España pide a las partes contención y desescalada. El diálogo y la negociación es la solución para una región estable y próspera”, mensaje que compartió públicamente a través de sus redes sociales tras el contacto con Ayman Safadi, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania.

Tal como publicó la fuente, ambos ministros repasaron la situación general que afecta a Oriente Próximo, haciendo referencia a los efectos devastadores que ha tenido la reciente escalada de hostilidades, no solo en términos de vidas humanas sino también en el deterioro de las condiciones sociales y económicas en la zona. Albares, que definió su relación con Safadi como de cercanía y cooperación, también abordó en la llamada la evolución de los acontecimientos en Gaza y Cisjordania, así como el agravamiento de la violencia en Líbano, describiendo el panorama como de particular gravedad.

Según lo reportado, Jordania, junto con otros aliados regionales de Estados Unidos, ha sido objeto de acciones ofensivas lanzadas por Irán como represalia tras el ataque conjunto efectuado el pasado 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes. El último balance comunicado por las autoridades iraníes señala que ese episodio dejó más de 2.000 fallecidos. A raíz de estos ataques, funcionarios de varios países árabes y europeos han intensificado los contactos diplomáticos en búsqueda de una contención que permita evitar una crisis aún mayor.

El medio añadió que durante su intercambio Albares no solo manifestó la solidaridad de España con el Ejecutivo jordano ante el incremento de presiones, sino que reafirmó el compromiso español con los principios de la negociación como mecanismo imprescindible para “una región estable y próspera”. Esta postura coincide con la línea marcada por la política exterior de la Unión Europea, que sostiene el entendimiento entre las partes implicadas como única vía para restaurar el equilibrio geopolítico y frenar una posible extensión del conflicto.

En sus declaraciones públicas, el ministro español subrayó la relevancia de mantener la cooperación y el contacto permanente con sus homólogos en Oriente Próximo, dado el riesgo de que la dinámica de violencia y represalias altere el equilibrio de seguridad regional. Albares, según consignó el medio, remarcó el papel de Jordania como socio estratégico para la estabilidad y la gestión de las consecuencias que la guerra está provocando en la población civil y en la economía de los países fronterizos.

El contacto entre los titulares de Exteriores de España y Jordania se encuadra en las gestiones diplomáticas que los países europeos están articulando ante el incremento de las hostilidades, tras las muertes registradas en Irán el pasado mes de febrero y los movimientos de Teherán contra naciones de la región vinculadas con Washington. Esa cadena de acontecimientos ha generado una oleada de declaraciones internacionales centradas en la exigencia de contención y en la búsqueda de soluciones negociadas para evitar que las hostilidades sigan expandiéndose.

En cuanto a la situación específica en Gaza y Cisjordania, ambos ministros trataron el aumento de la violencia y los bloqueos, con consecuencias directas sobre la población civil. Según detalló el medio, la conversación incluyó la preocupación española por el agravamiento de la crisis en esos territorios, así como en Líbano, donde la brutalidad de los episodios recientes ha elevado la alerta internacional sobre posibles nuevas crisis humanitarias.

Finalmente, las declaraciones de Albares tras su conversación con Safadi, recogidas por la fuente citada, reiteran el llamamiento a todas las partes implicadas para que eviten una espiral de acciones militares y opten por la vía diplomática. El ministro enfatizó que evitar la extensión del conflicto requiere un firme compromiso con la contención y el restablecimiento de canales de negociación, al tiempo que renovó su apoyo expreso al gobierno jordano, reiterando que España seguirá actuando en coordinación con sus socios regionales y europeos.