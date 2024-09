Brad Pitt y George Clooney exprimen su complicidad en Venecia con la comedia 'Wolfs'

Magdalena Tsanis

Venecia (Italia), 1 sep (EFE).- Brad Pitt y George Clooney han desplegado todos sus encantos en la Mostra de Venecia para presentar, fuera de concurso, la comedia de acción 'Wolfs' ('Lobos'), que estrenará este mes Apple TV+, y han defendido la convivencia de plataformas y distribuidoras tradicionales en la industria del cine actual.

"Necesitamos el 'streaming', es parte de lo que hacemos, pero ellos también se benefician de la distribución tradicional, es una revolución la que estamos viviendo en nuestra industria", dijo Clooney en rueda de prensa.

Pitt le secundó: "Siempre seremos románticos con la experiencia de la sala de cine, pero a mí encanta que existan las plataformas porque hay más historias y más talento que nunca, es un equilibrio delicado el que hay que alcanzar, pero creo que se escribirá por si mismo".

'Wolfs' tendrá un estreno limitado en salas en Estados Unidos y se emitirá en Apple TV+ en todo el mundo desde el 27 de septiembre. La plataforma ha encargado ya una secuela a Jon Watts, su director y creador, que no ha participado en la rueda de prensa al haber dado positivo en covid.

En el filme, Pitt y Clooney interpretan a dos criminales profesionales expertos en deshacerse de cadáveres. Son dos "lobos solitarios" y rivales pero se ven obligados a colaborar en un caso donde nada sale como esperan.

La pareja de actores ya había demostrado su química en la saga de 'Ocean's' y en 'Burn after Reading' ('Quemar después de leer', 2008) de los hermanos Coen, y aunque querían volver a trabajar juntos, no encontraban guiones suficientemente buenos, según han asegurado.

"A medida que me hago mayor es más importante para mí trabajar con gente con la que me gusta compartir mi tiempo", dijo Pitt junto a un Clooney que no paraba de hacer bromas fingiendo la misma rivalidad que exhiben en la pantalla.

"Yo soy mucho más joven que él, aunque sé que no lo parezco", dijo Clooney al tratar de explicar cómo funciona entre ellos esa química y la fricción en los diálogos que les han valido comparaciones con parejas cinematográficas como Paul Newman y Robert Redford, Jack Lemmon y Walter Matthau o Katherine Hepburn y Spencer Tracy.

Ambos han diversificado sus carreras pasando de solo actuar a también producir o, en el caso de Clooney, dirigir.

"Lo que nos mueve es lo mismo, contar una buena historia, sea produciendo o actuando", señaló Pitt. "Eso se puede hacer desde distintos sitios, delante o detrás de la cámara, pero lo que importa es contar historias universales y que lleguen a la gente".

Clooney dijo sentirse afortunado por poder seguir dedicándose a lo que le gusta a sus 63 años. "Una de las razones por las que producimos y yo, ocasionalmente, también escribo es que queremos seguir trabajando en una industria que amamos, no he actuado mucho en los últimos años y tenía ganas de volver".

El actor recordó que de joven tuvo trabajos más duros como por ejemplo de recolector de tabaco en una granja, así que esto es para él "como coser y cantar".

En cuanto al tipo de historias que les interesan, Pitt apuntó que el cine es una forma de "hablar de nuestro tiempo y decir dónde queremos estar" y Clooney matizó que una película no es como una noticia, sino que debe tener más perspectiva y reflexión.

Clooney se refirió también a la decisión de Joe Biden de abandonar la contienda electoral en Estados Unidos poco después de que el actor uniera su voz a los que pedían un relevo, en una columna publicada en el New York Times, y dijo que "merece un aplauso" por su carácter desinteresado.

"Lo que se recordará es ese acto desinteresado, es muy difícil dejar el poder, lo hemos visto en todo el mundo, que alguien sea capaz de reconocer que hay una mejor opción, eso es lo que cuenta y el resto no será recordado". EFE

