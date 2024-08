Previa del Real Madrid - Betis

El Real Madrid recibirá este domingo (21.30 horas) al Real Betis Balompié durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los locales no pueden permitirse otro tropiezo tras un arranque con cinco puntos de nueve posibles, mientras que el equipo andaluz buscará mantenerse invicto y puntuar en un Estadio Santiago Bernabéu donde solo ha perdido en una de sus últimas siete visitas. El Real Madrid de Kylian Mbappé y Vinícius Jr. no carbura hasta el momento. El equipo blanco, gran favorito a reeditar el título liguero del curso pasado, está teniendo más problemas de los esperados en este inicio de temporada. A pesar de que los pupilos de Carlo Ancelotti levantaron en Varsovia el primer título del año con la Supercopa de Europa, su rendimiento en la competición doméstica, con un victoria y dos empates en los primeros tres partidos, está siendo pobre. Ancelotti no acaba de acoplar las piezas para que el proyecto 'galáctico' comience a funcionar. El juego del equipo blanca y los problemas a la hora de defender son los principales aspectos a mejorar tras el arranque liguero. En la jornada intersemanal ante Las Palmas, el Real Madrid volvió a sufrir un tropiezo en un duelo donde necesitó de un penalti transformado por Vinícius para sumar un punto. Pero más allá del resultado, preocupa su espesura para generar peligro sobre la meta rival. El centro del campo no termina de pasar el duelo por la retirada de Toni Kroos, y ni Luka Modric, ni Aurélien Tchouaméni, ni Arda Güler ni Fede Valverde han conseguido ser el metrónomo, teniendo especial dificultad para contactar con los tres de delante, que apenas reciben balones en ventaja para amenazar. Uno de los jugadores que podría solucionar esos problemas de juego del Real Madrid es Dani Ceballos, sin embargo el técnico italiano no le ha dado oportunidades hasta el momento. Frente al Betis, su exequipo y al que se le había vinculado en el mercado de fichajes, podría tener su primera oportunidad de inicio, después de haber contado tan solo con seis minutos en los tres primeros encuentros de Liga. Lo que parece inamovible para Ancelotti, al menos de momento, es el esquema con tres atacantes. Ahí, Vinícius, Mbappé y Rodrygo volverían a repetir en el once inicial después de que en Gran Canaria el exjugador del Santos dejara su lugar en el extremo derecho a un poco acertado Brahim Díaz. Tampoco habrá sorpresas en la línea defensiva, a la que volverá Dani Carvajal, relegando a Lucas Vázquez, titular ante Las Palmas, al banquillo. Rüdiger, Militao y Mendy completarán la defensa. Enfrente estará el Betis de Manuel Pelligrini, que ha arrancado bien la temporada, manteniéndose invicto en los cuatro partidos oficiales que ha jugado. En Liga, solo ha disputado dos encuentros, y ambos empatados. Sin embargo, las sensaciones del equipo han sido mejores en Europa, donde ha certificado su presencia en la fase de liga de la Conference League tras imponerse por un global de 5-0 al Kryvbas ucraniano. La visita al Bernabéu será el segundo partido liguero consecutivo que afronte lejos del Benito Villamarín, ya que su encuentro de la tercera jornada frente al Getafe quedó aplazado por el compromiso europeo. En el primero, y último duelo de Liga disputado, el Betis no pudo pasar del 0-0 ante el Deportivo Alavés, en un partido en el que los de Pellegrini fueron superiores y solo el acierto les privó el triunfo. El Betis intentará seguir con su buena racha en feudo madridista. El equipo verdiblanco es uno de los rivales más duros para el Real Madrid cada vez que visita el Bernabéu. El curso pasado logró un empate sin goles en la última jornada liguera, dejando al equipo Ancelotti sin marcar en casa, algo que ha conseguido en seis de sus últimas siete visitas. De hecho, el equipo blanco tan solo ha ganado uno de sus últimos siete duelos en los que ha tenido al Betis como visitante. Además, la actualidad del Betis viene marcada por un último día de mercado de fichajes en el que perdieron a su capitán Nabil Fekir, que se ha marchado a Emiratos Árabes Unidos. En su lugar, la plantilla se ha reforzado con la llegada de Giovani Lo Celso que, en su segunda etapa en el conjunto hispalense, podría redebutar con la camiseta del Betis en el Bernabéu. Otro que podría debutar es Vitor Roque, cedido por el Barça, que incluso podría ser titular. Por último, con respecto al once que consiguió la victoria del pasado jueves en Conference, Pellegrini podría introducir hasta seis cambios. Al anteriormente mencionado de Vitor Roque en la punta de ataque, se le sumarían la de los laterales Sabaly y Perraud; Marc Roca en el centro del campo, y Fornals y William Carvalho en la línea de mediapuntas. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Ceballos; Rodrygo, Vinícius y Mbappé. BETIS: Rui Silva; Sabaly, Llorente, Natan, Perraud; Cardoso, Marc Roca; Fornals, Carvalho, Abde; y Vitor Roque. --ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). --ESTADIO: Santiago Bernabéu. --HORA: 21.30/DAZN LaLiga.

