María Delgado: "Es la leche ganar una medalla paralímpica ochos años después"

La nadadora española María Delgado confesó que era "la leche ocho años después" haber vuelto a conseguir este sábado una medalla paralímpica, el bronce en los Juegos de París en los 100 espalda S12, y que fue gracias a que ofreció su "mejor versión". "Me siento muy bien, es la leche ocho años después. Han sido ocho años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación pura, y aquí está, un regalo", subrayó Delgado en zona mixta tras conseguir su tercera medalla paralímpica, la tercera de su carrera tras dos bronces en Rio 2016. La aragonesa se sintió "muy bien nadando de principio a fin". "He estado muy concentrada, sabía cómo quería ejecutarla, lo he hecho, aunque luego la veré, pero yo creo que casi ha rozado la perfección, si no lo ha sido. Era mi mejor versión de hoy y estoy muy feliz", subrayó. "Se la quiero dedicar a todos los que me rodean, evidentemente. Pero a mi familia, por supuesto, a mi hermano, que se ha pegado esta noche un viaje desde Nueva York solo para verme. A todos mis amigos que están aquí, a los que están en casa, a Santi, a mi entrenador", añadió. Delgado estaba "muy feliz de poder estar aquí, acompañada de la gente en directo". "Y poder ahora, después de todo esto, salir y abrazarles. Estoy muy feliz de que puedan estar aquí y vivir esto juntos", sentenció Delgado, que tras la recogida de la medalla fue felicitada por SM la Reina Letizia.

