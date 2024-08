Kylian Mbappé, Dani Olmo y Julian Álvarez suben el nivel de LaLiga EA Sports

Las llegadas este verano de Kylian Mbappé al Real Madrid, Dani Olmo al FC Barcelona, y Julián Álvarez al Atlético de Madrid, son algunas de las incorporaciones más importantes de jugadores de fuera a LaLiga EA Sports durante el mercado de fichajes, que se cerró este viernes a las 23.59 horas. Kylian Mbappé, Dani Olmo y Julian Álvarez han sido los nombres propios del fútbol español durante el mercado de fichajes veraniego. Los tres grandes del fútbol español se han reforzado de manera activa durante los meses de verano, incorporando a sus filas y a la competición nombres de primer nivel mundial. Además, esta ventana también ha supuesto el regreso a LaLiga del mejor jugador de la Copa América, el colombiano ex del Real Madrid James Rodríguez, que jugará en el Rayo Vallecano el año de su centenario. Pero por encima de todos, el fichaje de Kylian Mbappé da otra dimensión a la Liga española. El 'crack' francés puso fin este verano a uno de los mayores culebrones de la historia reciente del fútbol. Finalmente, y después de siete años de espera, se convirtió en jugador del equipo blanco a principios de junio. La llegada del exjugador del Paris Saint-Germain vuelve a colocar a uno de los mejores jugadores del mundo en el fútbol español que, desde la marcha de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, adolecía de una gran figura. Menos mediático que el de Mbappé, pero no por ello de menor relevancia ha sido la llegada de Dani Olmo a la competición. El jugador que decidió marcharse con 16 años de La Masía rumbo a Croacia buscando una oportunidad, cumple por fin su sueño de poder jugar en la primera plantilla del equipo azulgrana. Un debut que se hizo esperar, a causa de los problemas del Barça a la hora de inscribir al jugador, pero que no pudo ser más perfecto, con gol que dio el triunfo a los de Hansi Flick en Vallecas. Pero si ha habido un equipo que ha animado el mercado de fichajes, ese ha sido el Atlético de Madrid. Los colchoneros han sido uno de los clubes que más han invertido en fichajes este verano, incorporando a sus filas hasta a seis jugadores, pero mirando más el mercado nacional. Pese a la cantidad, no hay dudas de cual ha sido el más mediático de ellos: Julián Álvarez. La 'Araña' llega al fútbol español tras dos cursos en el Manchester City para ser el líder del equipo de Diego Pablo Simeone sobre el césped. Además del argentino, la secretaría técnica del Atlético de Madrid ha conseguido las incorporaciones de viejos conocidos de LaLiga EA Sports como Robin Le Normand, Aleksander Sorloth o Clément Lenglet, así como de jugadores que se estrenarán en el campeonato español como el centrocampista internacional inglés Conor Gallagher o el portero argentino, campeón de la Europa League con la Atalanta, Juan Musso. Más allá de los tres grandes, equipos como Athletic Club, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Girona o Real Betis se han reforzado en busca de lograr sus objetivos. Los 'leones' han mejorado la plantilla para su regreso a Europa con las incorporaciones de Álvaro Djaló, que se estrena en LaLiga, y Aitor Gorosabel, aunque la mejor noticia para Ernesto Valverde ha sido el conseguir retener al menos una temporada más al campeón de Europa Nico Williams. El Rayo Vallecano ha sido protagonista de una de las 'bombas' del mercado, consiguiendo fichar a todo un MVP de la Copa América y campeón de la Liga de Campeones como James Rodríguez. Así, el colombiano, que se encontraba libre, tendrá la oportunidad de tener un último baile en la Liga española el año en el que el club madrileño celebra su centenario. Otro que regresa a España es el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso, que vivirá su segunda etapa en el Real Betis después de que en el último día de mercado, y tras la marcha de Nabil Fekir, los andaluces consiguieran cerrar su cesión. Otro de los más activos durante los meses veraniegos ha sido la Real Sociedad. Los de Imanol Alguacil intentarán regresar al Top-4 de la Liga española con las llegadas del delantero Oskarsson, los centrocampistas Sucic y Sergio Gómez, y los defensas Javi López y Aguerd, que intentarán hacer olvidar a jugadores importantes en las últimas campañas y que se han marchado del club como Mikel Merino o Robin Le Normand. Por su parte, el Girona, que se estrena en la Liga de Campeones, ha vivido un mercado muy ajetreado, en el que ha tenido que recomponer una plantilla que ha perdido a Yan Couto, Savinho, Aleix García, Eric García y Artem Dovbyk. Para ello, han llegado hasta 11 jugadores, entre los que destacan Asprilla, fichaje más caro de la historia del club, el campeón olímpico Abel Ruiz, el regreso de Oriol Romeu, el desequilibrio de Bryan Gil o la incorporación de última hora de Arnaut Danjuma. Más allá de estos equipos, el Villarreal con el fichaje de Ayoze Pérez, Nicolás Pépé, Thierno Barry y el guardameta Diego Conde, el Leganés con 13 incorporaciones, entre ellas el delantero Sebastian Haller, y Las Palmas, que con 14 fichajes ha sido el equipo que más incorporaciones ha realizado, han dado vida a un mercado en LaLiga EA Sports en el que sigue costando ver grandes desembolsos más allá de los grandes.

