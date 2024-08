El Luna Rossa italiano se coloca líder en solitario al final de la tercera jornada

Barcelona, 31 ago. (EFE).- El equipo italiano Luna Rossa Prada Pirelli se ha situado líder en solitario al final de la tercera jornada del primer Round Robin (Liguilla de Clasificación) de la Copa Louis Vuitton -Torneo de Desafiantes- de la 37ª Copa del América y en la que el INEOS Britannia ha sufrido su primera derrota frente a los transalpinos.

A última hora de la tarde de ayer y debido al anuncio del Emirates Team New Zealand de que iba a volver hoy sábado a la competición, el director de regata el australiano Iain Murray, cambió el calendario de hoy pasando de cuatro a seis mangas, para llegar a la cuarta jornada de mañana sin ninguna manga retrasada.

La tónica del viento de hoy ha sido la de los últimos días con viento de componente Sureste (Xaloc) que ha ido rolando a Este (Levante) de 8 a 10 nudos (14 a 18 km/h) y olas de 40 centímetros.

A medida que avanzaba la jornada el viento empezó a volverse inestable, perdiendo intensidad y obligando a pasar la sexta y última manga del día a mañana domingo.

La primera manga del día entre el Luna Rossa italiano, con Francesco Bruni y el australiano Jimmy Spithill como timoneles y el American Magic del australiano Tom Slingsby y el inglés Paul Goodison, un duelo entre navegantes experimentados fue muy igualado, después de una salida apretada.

Los dos primeros tramos fueron de alternancia en el liderato hasta que en el tercer tramo, un 'estirón' de los italianos dejó atrás a los estadounidenses y hasta el final ya no hubo historia y el Luna Rossa se imponía por 24 segundos.

La segunda manga del día fue muy extraña y el Orient Express francés con Quentin Delapierre y Maxime Bachelin, en una extraña decisión no entró en la caja de salida, a pesar de legar su momento (a falta de dos minutos) y fue penalizado.

La sorpresa fue el anuncio de su retirada y la victoria fue para el retornado Team New Zealand , con Peter Burling y Blair Tuke, vencía tras cruzar la línea de meta en la salida según el reglamento. Para los franceses esta derrota no les perjudica porque ningún equipo puntúa enfrentándose al Team New Zealand (el defensor del título).

En la siguiente manga, el INEOS Britannia de Sir Ben Ainslie y Dylan Fletcher-Scott sorprendió en la pre-salida al Alinghi suizo de Arnaud Psarofaghis y el joven Maxime Bachelin realizando una maniobra perfecta situándose a babor (a la izquierda) y desventando a los helvéticos que, además perdiendo sustentación al quedarse sin impulso. El resultado final fue el lógico, ya que los británicos finalizaron la manga con 1'23 segundos de ventaja sobre su rival.

Esta jornada, aunque el viento no ha sido muy intenso (8-9 nudos/14 a 16 km/h) los errores de las tripulaciones han sido constantes. En la cuarta del día, tanto el Orient Express francés como el American Magic estadounidense llegaron los segundos finales antes de la salida muy igualados y casi sobre la línea pero sin espacio para cruzar.

Ambos renunciaron a cruzar se fueron por el lado de babor para virar volver hacia atrás, cruzar la línea a la inversa y volver a tomar la salida, ya de forma reglamentaria. En ese momento un error galo, al fallar su controlador de vuelo Jason Saunders, dejó al AC75 casi parado. Esto les dejó retrasados y el American Magic tomó el mando de la regata y el Orient Express se retiró.

Lo que parecía iba a ser un duelo igualado entre el Luna Rossa italiano de Bruni y Spithill frente al INEOS Británico de Ainslie/Fletcher-Scott. La salida de ambos fue emocionante, pero los italianos, con mejor viento, lograban 25 segundos de ventaja al final del primer tramo.

Y sería al virar por el segundo paso de boya cuando un error del controlador de vuelo británico Leigh McMillan llevó al barco a tocar la superficie del agua y quedar sin velocidad, permitiendo al Luna Rossa lograr más de 1.000 metros de ventaja e imponerse al final por 1'24" sentenciando la primera derrota británica en esta serie de clasificación.

La cuarta jornada de mañana domingo, se iniciará a las 14:00 horas con el enfrentamiento entre el Alinghi (SUI)-Team New Zealand (NZL) (aplazado hoy); INEOS Britannia (GBR)-Orient Express (FRA); American Magic (EE.UU.)-Team New Zealand (NZL). Cerrará la jornada la primera manga del segundo Round Robin (Liguilla de Clasificación).

Resultados Tercera jornada Liguilla Clasificación(5 mangas disputadas/11 en total) Gana por- Luna Rossa (ITA)-American Magic (EE.UU.) 1-0 (24")- Team New Zealand (NZL)-Orient Express (FRA) 1-0 (n/p)- INEOS Britannia (GBR)-Alinghi (SUI) 1-0 (1'23")- American Magic (EE.UU.)-Orient Express (FRA) 1-0 (Ret.)- Luna Rossa (ITA)-NEOS Britannia (GBR) 1-0 (1'30")- Alinghi (SUI)-Team New Zealand (NZL) Aplazadon/p (no puntúan)

Clasificación al final tercera jornada MD V D Puntos.1. Luna Rossa Prada Pirelli (ITA) 4 3 1 3.2. INEOS Britannia (GBR) 4 3 1 2.3. American Magic (EE.UU.) 4 2 2 2.4. Orient Express (FRA) 4 1 3 1.5. Alinghi (SUI) 3 0 3 0... Emirates Team New Zealand (NZL) 3 2 1 n/p n/p: no puntúa