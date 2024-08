Bastianini: "Marc aquí tiene más que el resto, es increíble cómo está pilotando"

Alcañiz (Teruel), 31 ago (EFE).- El italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24), séptimo al final de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Aragón de MotoGP ha reconocido que no se ve primero en la carrera del domingo.

"Seguro que no, el primero es para Marc -Márquez-, que aquí tiene algo más que el resto y es increíble cómo está pilotando", dijo.

"Un poco me lo esperaba, está claro que el asfalto nuevo es un Talón de Aquiles para nosotros mientras que él ha partido de una buena base desde el principio y mañana nosotros llegaremos demasiado tarde y, a no ser que suceda alguna cosa, pienso que se escapará en solitario", reconoce el piloto italiano de Ducati.

Bastianini partió desde la decimocuarta posición y consiguió acabar séptimo, si bien reconoció. "El adelantamiento doble que he hecho ha sido más fácil de lo que parece, porque se habían colado, y me alegra ir hacia adelante, porque es mejor recuperar que perder posiciones, pero por otra parte tenemos que entender qué pasa para no cometer errores como el de hoy, porque pagamos muy caros los errores". EFE

