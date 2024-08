Agosto deja el luto por Izquierdo, corona a Sinner y a Sabalenka y pone en la mira a Cueva

Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 31 ago (EFE).- El mes de agosto registró una de las noticias más dolorosas en lo que va de 2024 para el deporte en América con el fallecimiento de Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo que se desplomó en la cancha del estadio Morumbi durante un partido de Copa Libertadores tras sufrir una arritmia cardíaca.

Izquierdo falleció el 26 de agosto a los 27 años en la ciudad brasileña de São Paulo, donde se encontraba internado desde el jueves 22 con un cuadro neurológico crítico luego de caer al césped en el minuto 84 del partido de octavos de final entre São Paulo y el Nacional uruguayo.

El central estaba ingresado en el hospital Albert Einstein de la capital paulista, donde a su llegada tuvo que ser reanimado con un desfibrilador tras un paro cardíaco, lo que le produjo un daño neurológico irreversible.

Desde ese día 22 el mundillo del fútbol se unió en plegarias y oraciones por la salud de Izquierdo, pero su estado de salud terminó de empeorar el lunes con un "cuadro neurológico crítico" del que ya no salió.

Izquierdo, que deja a una hija de dos años y un bebé de quince días de nacido, siempre estuvo rodeado de su familia, de dirigentes del Nacional y de jugadores del Sao Paulo mientras permaneció hospitalizado.

Desarrolló la mayor parte de su carrera en su país, donde también vistió los colores de Liverpool, con el que fue campeón, Wanderers y Peñarol. Su única experiencia en el extranjero fue en el Atlético San Luis mexicano.

Por la muerte de Izquierdo, el fútbol uruguayo suspendió todas sus actividades hasta este domingo.

A continuación otros hechos deportivos del mes de agosto:

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, 3, conquistaron el Masters 1.000 de Cincinnati el día 19.

Sinner se impuso al estadounidense Frances Tiafoe (20) por 7-6(4) y 6-2 en una hora y 36 minutos y se alzó con su quinto título en lo que va del año, el decimoquinto de su trayectoria y su tercer Masters 1.000.

Sabalenka ganó la final a la estadounidense Jessica Pegula (6) por 6-3 y 7-5 en una hora y 15 minutos, en un torneo en el que no perdió un solo set y con el que conquistó el decimoquinto título de su carrera y el primero desde el Abierto de Australia de este año.

El día 23 el tenista Jannik Sinner salió a defender su inocencia tras la polémica por su positivo por dopaje en Indian Wells que quedó sin sanción.

"Sé que no he hecho nada malo. Ya tuve que jugar durante meses con esto en mi cabeza, simplemente recordándome que no he hecho nada malo. Siempre respeto las reglas y siempre lo haré", dijo el italiano antes del comienzo del Abierto de Estados Unidos, el pasado 26 de agosto en Nueva York.

Sinner dio positivo el pasado marzo en un control antidopaje en Indian Wells, pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró inocente al considerar que se trató de un error del fisioterapeuta del jugador al usar un spray con clostebol, una sustancia prohibida.

Esta decisión produjo un debate sobre si Sinner fue favorecido por ser uno de los tenistas más importantes de la ATP. Por lo pronto, el italiano dijo que necesitaba "algo de aire limpio", despidió a su equipo de fisioterapeutas y sigue en acción en el US Open.

El futbolista peruano Christian Cueva pidió el día 20 que lo dejen jugar, después de admitir que tiene una "personalidad compleja" y que aclarará ante las autoridades la denuncia de violencia física y psicológica presentada en su contra por su esposa Pamela López, madre de sus tres hijos, quien el pasado 17 de agosto dijo que "teme por su vida".

Cueva dijo que no cree ser abusador y que se hará responsable de sus actos. Asimismo, pidió perdón "por lo que pasó, por lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó", un día después de que López, su pareja por 12 años, presentara vídeos de peleas y golpes recibidos de Cueva en su casa.

A raíz de esta denuncia, al volante lo despidió el Cienciano, horas después de su contratación, pero pidió que se le deje jugar al fútbol y adujo que en su historial médico ha sido diagnosticado con depresión.

Un sentido homenaje se le rendirá a Kobe Bryant, quien falleció junto a su hija Gianna el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero, pues TidalWave Comics, anunció el día 23 que la leyenda del baloncesto será protagonista de la última entrega de su aclamada serie 'Tribute', que rinde homenaje a figuras influyentes.

El cómic, escrito por Michael Frizell e ilustrado por Pablo Martinena, consta de 22 páginas y mostrará el recorrido de la 'Mamba negra' desde sus inicios como prodigio del baloncesto hasta convertirse en una leyenda de la NBA. EF

