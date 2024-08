Talos se desploma tras la inesperada salida de su CEO y fundador

(Bloomberg) -- Talos Energy Inc., un productor de petróleo estadounidense cuyo mayor accionista es el multimillonario Carlos Slim, cayó tras la inesperada salida de su director ejecutivo.

Tim Duncan, que también fue uno de los fundadores de la empresa, renunció el jueves, informó Talos en un comunicado en el que no se explicaban los motivos de su salida. Joseph Mills, miembro del consejo de administración, ocupará el cargo de director ejecutivo interino, mientras que Talos contrató a una empresa de búsqueda de ejecutivos para encontrar un sucesor permanente.

A principios de este mes, Carlos Slim, la persona más rica de América Latina, aprovechó la liquidación del mercado de valores para aumentar su participación en Talos, con sede en Houston, que se centra en la exploración y producción de petróleo en el golfo de México. El holding familiar de Slim poseía alrededor del 22% de Talos al 7 de agosto, según muestran los datos compilados por Bloomberg.

La salida de Duncan fue una novedad para la familia Slim, según un representante.

“No teníamos noticia previa de que fuera a dejar la empresa y no tenemos más comentarios”, dijo Arturo Elías Ayub, portavoz de la familia, en un mensaje de texto.

Tim Rezvan, analista de KeyBanc Capital Markets, calificó la salida de Duncan de sorpresa y negativa. Rezvan escribió en una nota a los clientes que KeyBanc habló con la empresa y se enteró de que el consejo, después de preocuparse por el rendimiento de las acciones de Talos, decidió que era necesario un nuevo liderazgo para reconstruir la credibilidad ante los inversores.

Antes del anuncio de la salida de Duncan, Talos había caído un 16% este año, frente a una ganancia del 3% del índice S&P Oil and Gas Exploration and Production. Talos reafirmó las previsiones de producción para el tercer trimestre, así como su visión para todo el año sobre los resultados operativos y financieros en el comunicado del viernes.

“Apreciamos el mantenimiento de las perspectivas para 2024, pero admitimos que tenemos menos confianza en las perspectivas para el tercer trimestre tras esta noticia”, escribió Rezvan. El analista dijo que se pregunta si otras cuestiones influyeron en el cambio de gestión, incluidas las operaciones de la empresa en el campo, así como las diferencias sobre la estrategia de adquisición y cómo hacer frente a la creciente posición de Slim. Talos no devolvió inmediatamente los mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios.

Neal Goldman, presidente del consejo de Talos, dijo en el comunicado que la compañía tiene “plena confianza en las capacidades de Joe para llevar a cabo la estrategia de Talos mientras buscamos un nuevo CEO para dirigir Talos hacia el futuro y desbloquear más valor”.

Mills se incorporó al consejo en marzo, después de que Talos adquiriera la productora del Golfo QuarterNorth Energy Inc, de la que Mills era consejero.

Nota Original: Slim-Backed Talos Sinks After Surprise Exit of CEO, Founder (1)

