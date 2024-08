El neerlandés Arnaut Danjuma, nuevo delantero del Girona FC

El Girona FC ha llegado este viernes a un acuerdo con el Villarreal CF para incorporar como cedido para esta temporada al futbolista neerlandés Arnaut Danjuma, mientras que el también delantero Iker Almena ha sido traspasado al Al Qadisiyah, club de Arabia Saudí. De nacionalidad neerlandesa, Danjuma nació el 31 de enero de 1997 en Lagos (Nigeria). "De pequeño se traslada a vivir a los Países Bajos y empieza a jugar en el fútbol base del RKSV Margriet y después en el Top Oss Jugend. En 2008, con sólo once años, lo ficha el PSV Eindhoven", relató el club gerundense en su página web. "En este club milita hasta la temporada 2016/17 cuando ficha por el Nimega en el que juega dos años. El verano de 2018 se incorpora al equipo belga del Brujas y allí disputa por primera vez un partido de Champions y gana la Liga", subrayó la nota de prensa del Girona. "Sus buenas actuaciones le sitúan en el punto de mira de muchos clubs. Danjuma opta por la Premier League, concretamente por el Bournemouth, donde llega en 2019. Dos temporadas después llega a LaLiga cuando entra a formar parte de la plantilla del Villarreal", añadió la nota. No en vano, con el conjunto 'groguet' conquistó la Europa League en el año 2021. "La temporada 2022/23 el equipo castellonense lo cede al Tottenham y al año siguiente vuelve a jugar, en régimen de cedido, pero esta vez en el Everton", resumió el comunicado de prensa. Danjuma ha representado a los Países Bajos tanto en las categorías inferiores como con la selección absoluta. En este sentido, el Girona lo definió como "un futbolista que destaca por su velocidad, habilidad en el 'dribbling' y finalización". "Es un goleador con una buena capacidad para definir en situaciones de uno contra uno y desde diferentes posiciones en el área. Además puede jugar en varias posiciones de ataque, ya sea extremo o delantero", concluyó la nota sobre Danjuma. En otro comunicado, el club 'gironí' informó de su acuerdo con el Al Qadisiyah saudí para traspasarle a Almena. "El delantero de Hospitalet de Llobregat llegó la temporada 2022/23 al club procedente del CF Can Vidalet. En su primer año como rojiblanco se incorporó al Juvenil A y la pasada temporada jugó en el filial, compaginando entrenamientos y convocatorias con el primer equipo", recordó dicha nota. "Almena debutó con el primer equipo en partido de Copa del Rey ante el Orihuela. Este año tuvo minutos en los dos partidos de Liga contra Betis y Atlético de Madrid", zanjó el Girona en su segunda nota de prensa.

