El Betis accede al torneo final con tres chispazos antes del descanso

El Real Betis Balompié ha vencido este jueves por 3-0 al FC Kryvbas en la vuelta de su 'playoff' de acceso a la Conference League, haciendo bueno los verdiblancos su 0-2 logrado en la ida y sin notar ausencias como la de Nabil Fekir, quien está muy cerca de marcharse al Al-Jazira. Aún sin Vitor Roque, recién fichado, el Betis no sufrió para ganar otra vez a un bisoño rival. Y tampoco echó de menos a Fekir, en la rampa de salida para aliviar la economía del club. Pese a ello, el Kryvbas inquietó en el minuto 13 cuando Rafael Fonseca estrelló un remate en el poste tras un centro de Oleksandr Drambayev desde el lado izquierdo. Superado el susto, Héctor Bellerín merodeó el gol cumplida la media hora de reloj, con un derechazo casi sin ángulo en un contragolpe. Fue el preludio del 1-0 (min.40), merced a una galopada de Iker Losada; éste abrió hacia la banda izquierda, Ez Abde centró y Djihad Bizimana no acertó a despejar, lo que aprovechó Aitor Ruibal para empujar a la red. Un minuto más tarde, Rodri Sánchez mandó un pase en largo y al hueco para la carrera de Abde, que pisó área y tiró cruzado con la zurda hasta marcar el 2-0 junto a la cepa del poste. Acto seguido, en otro chispazo del Betis, llegó el 3-0 tras un pase del propio Abde hacia el interior del área ucraniana, en busca de Rodri mientras salía el portero. Andriy Klishchuk desbarató con el guante ese intento de remate de Rodri, pero Abde aprovechó el balón suelto para conectar un derechazo sin demasiado hueco y colarlo en el arco, engañando a los defensas que se esperaban un centro del atacante marroquí al punto de penalti. Durante la segunda mitad del encuentro, el ritmo bajó bastante y los pupilos de Manuel Pellegrini contemporizaron frente a un Kryvbas que no se vio con fuerzas ni suerte para recortar distancias en el marcador. De este modo, el Betis brindó otra sonrisa europea a las gradas del Estadio Benito Villamarín y reservó un lugar en la próxima Conference.

