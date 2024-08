Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta

Daniel Sancho ha sido condenado por la Justicia tailandesa a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023. Cuatro meses después de la celebración de su juicio, y tras un año en prisión, la Corte de Koh Samui ha leído a las 10.00 horas de este jueves (5.00 de la madrugada hora española) la sentencia del hijo de Rodolfo Sancho. Y ha sido demoledora para él, puesto que a pesar de que hace unos días confesó que estaba "preparado para lo que venga, tanto si es bueno como si es malo", sus abogados confiaban en que fuese condenado por homicidio imprudente, penado con un máximo de 8 a 10 años de prisión. Pero no ha sido así, ya que el juez considera al cocinero español culpable de los tres delitos por los que fue juzgado en el proceso que arrancó el pasado 9 de abril y se alargó hasta el 2 de mayo: Asesinato premeditado, descuartizamiento y ocultación del cádaver -que fue lo único que Daniel admitió en el juicio-; y destrucción de de documentación de la víctima. Recordemos que la Fiscalía pedía para el joven pena de muerte, algo que no se ha producido. Además, el chef español ha sido condenado a indemnizar a la familia de Edwin Arrieta, que dependía económicamente de él, con 4 millones de baht, aproximadamente 106.000 euros. Una condena que será recurrida por la defensa de Sancho, como anunciaron en los días previos a la lectura de la sentencia. Existen dos posibles vías de recurso, una al Tribunal de Apelaciones y otra al Tribunal Supremo, por lo que la sentencia definitiva podría alargarse todavía un año. Daniel ha escuchado la lectura de la sentencia en una vista muy restringida en la Corte de Koh Samui, acompañado por sus padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que llegaron hace varios días a Tailandia para estar al lado de su hijo en este momento clave que marca un antes y un después en su vida. Y por el momento no se han pronunciado sobre la condena a cadena perpetua de su hijo. Se prevé que en las próximas horas tanto la defensa del condenado -encabezada por Marcos García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, que se encuentran en Tailandia-, como los abogados de la familia Arrieta en España, Juango Ospina y Beatriz Uriarte, comparezcan ante los medios de comunicación para valorar la sentencia y adelantar los próximos pasos a dar.

