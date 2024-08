Crónica del UD Las Palmas - Real Madrid: 1-1

El Real Madrid ha cosechado este jueves otro empate a domicilio ante la UD Las Palmas (1-1) en la tercera jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que el equipo blanco, que empezó a remolque, trató de revertir su apática primera parte con una segunda mitad en la que no consiguió superar la resistencia de los de Luis Carrión. Un tempranero tanto de Alberto Moleiro hizo sonar las alarmas del conjunto de Carlo Ancelotti, que no encontró la clave y que solo en la segunda parte, desde el punto de penalti, consiguió igualar la contienda. Se desperezó entonces el cuadro blanco, pero sus intentos de llevarse los tres puntos no fructificaron. En un inicio fulgurante, los de Luis Carrión tardaron apenas cinco minutos en abrir la lata en una magnífica combinación entre Oliver McBurnie y Alberto Moleiro; el tinerfeño recibió dentro del área y, tras irse de Aurélien Tchouaméni y de Éder Militao, sacó un excelente disparo con la zurda con el que consiguió sorprender a Thibaut Courtois. Minutos después, el delantero escocés estuvo a punto de incrementar la cuenta en un pase atrás que no acertó a rematar y que acabó en las manos del portero belga. Los canarios controlaban y además aprovechaban los espacios del conjunto blanco, ante la desesperación de Carlo Ancelotti. El vigente campeón pareció desperezarse en una falta en la medialuna del área a los 25 minutos; un potentísimo disparo de Fede Valverde probó por primera vez a Jasper Cillessen, que sacó una mano providencial para evitar el gol visitante. La ocasión animó a Kylian Mbappé, que con su chut desde la frontal obligó a actuar al guardameta neerlandés, que atrapó el balón sin problemas. Tras un disparo alto de Javi Muñoz, Antonio Rüdiger respondió con un remate lejano que desbarató un atento Cillessen. Antes del descanso, Las Palmas pidió penalti en una caída de McBurnie ante el central alemán, pero el colegiado no vio nada merecedor de sanción. En la reanudación, avisaron Vinícius y Rodrygo, que entró por Brahim junto a Fran García, pero fue Sandro Ramírez el que estuvo más cerca de anotar en un remate que se marchó por encima del larguero. Poco después, Cillessen repelió un chut de Mbappé y Vinícius, en el rechace, no consiguió contactar bien con el esférico. Poco a poco, el Real Madrid se acercaba a la meta grancanaria. Un cabezazo de Tchouaméni que rozó el poste precedió a la jugada del empate del equipo blanco, cuando Álex Suárez tocó con el brazo un balón de Arda Güler y el árbitro decretó penalti; Vinícius se plantó ante los once metros y, con un lanzamiento a la derecha, puso la pelota lejos del alcance del portero local (min.69). En la siguiente jugada, Courtois apareció para evitar el segundo de los de Luis Carrión, todo después de que Mika Mármol rematase de volea un balón prolongado en el segundo palo. Lo siguió intentando el cuadro madridista, que tuvo otra ocasión muy clara en una acción de Endrick nada más saltar al campo. Un tanto anulado a Viti por fuera de juego tras cazar un rechace en el área puso fin a un encuentro con el que el Real Madrid encaja su segundo empate de la temporada liguera, ambos a domicilio -tras el del estreno ante el RCD Mallorca (1-1)-; ahora, se queda a cuatro puntos del líder FC Barcelona. El equipo amarillo, por su parte, suma el segundo punto en su casillero. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: UD LAS PALMAS, 1 - REAL MADRID, 1 (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. UD LAS PALMAS: Cillessen; Marvin, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Javi Muñoz, Campaña (Loiodice, min.81), Kirian (Manu Fuster, min.81); Sandro Ramírez (Viti, min.78), McBurnie (Mata, min.78) y Moleiro (Benito, min.61). REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Carvajal, min.76), Militao, Rüdiger, Mendy (Fran García, min.46); Modric (Güler, min.64), Tchouaméni, Valverde; Brahim (Rodrygo, min.46), Mbappé y Vinícius (Endrick, min.86). --GOLES. 1-0, min.5: Moleiro. 1-1, min.69: Vinícius, de penalti. --ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C.Balear). Amonestó a Mendy (min.40) y a Militao (min.88) por parte del Real Madrid. --ESTADIO: Gran Canaria. 31.192 espectadores.

