Albares dice que el Gobierno tiene una política migratoria "sólida, firme, responsable y humana" y niega bandazos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno tiene una "política sólida, firme y responsable" en materia migratoria, después de que desde el PP se hayan criticado los 'bandazos' del presidente Pedro Sánchez durante su gira por varios países africanos. "El Gobierno tiene una política sólida, firme, responsable, pero también humana hacia el complejísimo fenómeno de las migraciones", ha defendido en declaraciones desde París, donde se ha reunido con su homólogo francés, Stéphane Sejourné, con quien ha abordado precisamente el problema migratorio. A juicio de Albares, las críticas de los 'populares' al Gobierno no obedecen al hecho de que no se haya explicado bien el viaje del presidente y su objetivo, sino a que el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, "están en una huida tras las posiciones más xenófobas de Vox y de la extrema derecha". "Yo creo que ya las han abrazado abiertamente y son exactamente las mismas", ha acotado. El ministro ha considerado que la visita de Sánchez a Mauritania, Gambia y Senegal ha dejado claro que la política del Gobierno "busca trabajar estrechamente con nuestros socios, como llevamos años haciéndolo, para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos" y convierten el Mediterráneo y el Atlántico "en un inmenso cementerio". Al mismo tiempo, ha enumerado, hay "un diálogo político de primer nivel con los países de emisión y de tránsito de esa migración irregular" a lo que se suman programas de cooperación con los que fomentar el desarrollo de estos países para que los jóvenes tengan oportunidades y "la emigración no sea una obligación". "Quien diga que tiene soluciones milagro o que de un día para otro puede conseguir una emigración cero hacia Europa, está mintiendo y engañando a los ciudadanos", ha recalcado, recordando una vez más que la frontera entre la UE y África es la "más desigual del planeta" y que mientras esto sea así no se pueden "rebajar ni un solo segundo estas políticas" sino que hay que "gestionar este fenómeno tan complejo". En este punto, el ministro ha sostenido que "prueba de la eficacia del control migratorio español" es que Francia ya ha procedido a reabrir los cuatro últimos puestos fronterizos de los que cerró unilateralmente para combatir la inmigración ilegal y la amenaza terrorista en 2021. "Eso es también un signo de confianza y una muestra de eficacia de la política del Gobierno español hacia la canalización de los flujos migratorios", ha reivindicado Albares, que ha dicho que ha coincidido con su homólogo francés en que la nueva Comisión que está perfilando Ursula Von der Leyen tiene que hacer de la migración uno de sus ejes prioritarios así como la aplicación del Pacto de Migración y Asilo.

