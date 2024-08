El Gobierno de Perú está "muy preocupado" por la crisis que atraviesa la estatal petrolera

Lima, 28 ago (EFE).- El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este miércoles que el Ejecutivo está "muy preocupado" por encontrar una solución que acabe con la grave crisis que atraviesa la empresa estatal petrolera, Petroperú, que este martes abrió la posibilidad de declararse en quiebra.

"La situación en que nosotros encontramos a Petroperú era sumamente preocupante, se ha ido incrementando. El Poder Ejecutivo está muy preocupado por buscar una solución integral al problema, no es sencillo porque de por medio están los activos, los trabajadores, distribución de petróleo. Tenemos que trabajar con calma y ser prudentes", dijo Adrianzén en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Anunció que el gobierno ha dispuesto una reunión la tarde de este miércoles con el directorio de la empresa estatal.

El martes, la junta general de accionistas de Petroperú difundió un comunicado en el que pidió al Ejecutivo tomar una decisión sobre el futuro de la empresa, que definieron como "insostenible" por el sobreendeudamiento que "ha deteriorado al extremo sus ratios de solvencia y liquidez".

Por lo que enuncia que el Gobierno Peruano, accionista del 100 % de Petroperú, tiene tres opciones, continuar inyectando capital, decidirse por una reestructuración profunda, o "aceptar su quiebra y/o liquidación con las obligaciones legales y financieras que podrían enfrentarse".

Y poco después, el presidente de la empresa, Oliver Stark, dijo a Canal N que la injerencia política impide reestructurar la empresa y declaró que si el Ejecutivo no toma acción antes del final de mes, la junta "dará un paso al costado."

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, agregó en la conferencia de prensa de este miércoles que deben evaluar con toda la información y detenimiento qué hacer, pues "tomar una decisión apresurada también es costosa".

"Me sentiría sumamente incómodo si es que se utilizaría algún recurso de los impuestos que pagamos todos nosotros para solventar o darle liquidez a esta empresa. Eso no pasa por ahí, son recursos de los contribuyentes. No se comprometerá ni un solo sol (moneda peruana que equivale a 0,26 dólares o 0,24 euros) de los contribuyentes para financiar a Petroperú", afirmó Arista.

Indicó que entiende la urgencia de la junta de accionistas por que el Ejecutivo tome una decisión, puesto que además hay ocho barcos cerca de las costas para desembarcar petróleo.

"Veremos de qué manera atendemos las necesidades de la empresa", dijo el ministro al detallar que la Refinería de Talara, que comenzó sus operaciones en diciembre de 2023 y costó más del doble de lo presupuestado, trabaja al 80-90 %, pero que esta debe llegar a la totalidad de su capacidad de producción para que la situación de la empresa mejore. EFE

pbc/gbf