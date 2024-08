El atacante español Robert Navarro ficha por el Mallorca hasta final de temporada

El atacante español Robert Navarro se ha convertido este jueves en nuevo jugador del RCD Mallorca, equipo al que llega traspasado procedente de la Real Sociedad y con el que firma hasta el 30 de junio de 2025, según confirmó el club bermellón en su página web. Navarro, que jugó la temporada pasada cedido en el Cádiz CF, acaba finalmente saliendo de la Real Sociedad tras haber vivido una pretemporada complicada en Zubieta. El catalán no ha disputado ningún minuto de juego hasta el momento en la temporada debido a su negativa a renovar su contrato con el equipo 'txuri urdin', que expiraba en junio de 2025. El jugador de 22 años nacido en Barcelona llega a Mallorca después de cuajar un buen año en Cádiz la pasada campaña, con el que participó en 30 partidos, marcó un gol y repartió una asistencia. Un Robert Navarro que se ha formado en equipos como CA Osasuna, el AS Mónaco y el FC Barcelona. Además, ha sido internacional en las categorías inferiores de España. Navarro se mostró con "muchas ganas de empezar" en su nuevo club, donde espera aportar todo su trabajo y "ayudar con goles y asistencias" al equipo. "He hablado con Jagoba. Ya nos conocíamos de la zona de Pamplona y muy bien. Tenemos mucha confianza y estoy a su disposición para ayudar al equipo", apuntó sobre los contactos mantenidos con su nuevo técnico.

