Brasil amenaza con bloquear X en creciente enfrentamiento con Elon Musk

(Bloomberg) -- Un juez del máximo tribunal de Brasil amenazó con bloquear X de Elon Musk si la plataforma de medios sociales no nombra a un representante legal en el país dentro de 24 horas, escalando un enfrentamiento entre el voluble multimillonario y la mayor economía de América Latina.

La orden llegó días después de que la plataforma, antes conocida como Twitter, prometiera cerrar sus operaciones en Brasil, aunque manteniendo el servicio disponible para sus 20 millones de usuarios activos estimados en el país.

El Tribunal Supremo publicó su fallo en su cuenta oficial X el miércoles, en respuesta a la amenaza de X. Es el último giro en un enfrentamiento entre el hombre más rico del mundo y el juez Alexandre de Moraes, que encabeza los esfuerzos para combatir las noticias falsas y la incitación al odio en Brasil.

El Tribunal Supremo de Brasil ha emitido una plétora de sentencias suspendiendo cuentas de redes sociales desde que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en importantes edificios gubernamentales a principios de 2023. Ha ordenado la suspensión de usuarios destacados, ha obligado a retirar publicaciones e incluso ha advertido del cierre temporal de plataformas enteras como Telegram y X.

Musk ha impugnado las órdenes, lo que llevó a Moraes a abrir una investigación contra el director ejecutivo de Tesla Inc. El 17 de agosto, X dijo que Moraes amenazó con arrestar a su representante legal en Brasil si no cumplían “sus órdenes de censura”. Musk calificó de “difícil” la decisión de cerrar la oficina de X en el país, en un post.

La decisión de Moraes pretende garantizar que la plataforma respete la legislación brasileña, que exige una representación en el país, dijo el tribunal en la publicación del miércoles.

