Zuckerberg afirma que la Administración Biden presionó a Facebook para retirar contenido sobre el coronavirus

El presidente de Meta, Mark Zuckerberg, ha asegurado que la Administración de Joe Biden presionó a la plataforma para censurar contenido relacionado con el coronavirus en 2021, según ha revelado a través de una carta al presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Jordan. "Creo que la presión del Gobierno fue errónea y lamento que no hayamos sido más francos al respecto. Creo que tomamos algunas decisiones que, con el paso del tiempo y la nueva información, no tomaríamos hoy", se lee en una carta en la que apunta que no deberían ceder ante la presión de cualquier administración. Zuckerberg ha contado que "altos funcionarios", incluida la Casa Blanca, presionó "repetidamente" para "censurar" ciertos contenidos sobre la COVID-19, algunos de ellos simplemente "satíricos" o de "humor". En esa misma carta, con fecha de este lunes, Zuckerberg también reconoce haberse equivocado al retirar de Meta en plena campaña de las elecciones de 2020 un artículo de 'New York Post' sobre el polémico contenido del ordenador portátil del hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Así, explica que, en base a una advertencia del FBI sobre "una posible operación de desinformación rusa" en relación a Hunter Biden y al gigante energético ucraniano Burisma, donde formaba parte de su junta directiva, optaron por retirar el contenido de 'New York Post' y enviarlo a su equipo de verificadores. "Quedó claro que el informe no era desinformación rusa y, en retrospectiva, no deberíamos haberle restado importancia a la historia", ha dicho, asegurando que Meta ha elaborado nuevas políticas para garantizar que "esto no vuelva a suceder". La publicación del citado tabloide neoyorquino versaba sobre decenas de miles de correos electrónicos de Hunter y sus socios comerciales, en los que se evidenciaría cómo habría logrado ciertos negocios en el extranjero gracias a su apellido. Aquellas historias y rumores sobre el contenido de este portátil, en el que también habría vídeos sobre la disoluta vida del segundo de los hijos de Biden, fueron utilizadas por Donald Trump durante la campaña, e incluso en los debates televisivos, para atacar al que luego sería presidente de Estados Unidos.

