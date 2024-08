Seis planetas alineados en un fenómeno que no se repetirá en diez años

Este 28 de agosto tendrá lugar una alineación de seis planetas, un fenómeno astronómico poco frecuente e "insual" por el número de planetas y que no volverá a ocurrir hasta dentro de diez años. Este "desfile planetario" será visible en casi todo el mundo durante las horas nocturnas. Desde cualquier punto de la Tierra podrá verse a Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno prácticamente alineados, pero en el caso de España, será en la madrugada del miércoles el momento en el que mejor se podrá contemplar este fenómeno en el que varios planetas se agrupan en un lado del Sol al mismo tiempo. "La sensación visual será que durante el amanecer del miércoles vamos a ver a todos los planetas más o menos en la misma dirección en el espacio", tal y como ha explicado el director del Planetario de Madrid, Telmo Fernández, en declaraciones a Europa Press Televisión. Este fenómeno suele producirse varias veces a lo largo de un año pero lo extraordinario es que esta vez en vez de alinearse cinco planetas, que es lo habitual, serán seis. "Algunos de estos planetas son visibles a simple vista, pero otros, como Urano y Neptuno, habrá que verlos a través de prismáticos o telescopios", ha señalado el director del Planetario, quien ha añadido que la mejor manera para contemplarlo será alejados de las grandes poblaciones "para evitar la contaminación lumínica que reduce las posibilidades, aún así también se podrá ver en las ciudades". DISTINGUIR ENTRE ESRELLAS Y PLANETAS El director del Planetario madrileño ha explicado la manera de distinguir a simple vista entre planetas y estrellas. Así, los planetas se diferencian de las estrellas en que éstos no parpadean. "Con las estrellas podemos ver como el brillo oscila un poquito, mientras que los planetas tienen una luz constante en su brillo porque no tienen luz propia y la que vemos es la que reflejan del Sol", ha subrayado. Fernández ha indicado que este fenómeno astronómico "es algo inusual" y que "hasta dentro de aproximadamente diez años no ocurrirá algo tan singular y tan curioso, como que se alineen tantos planetas el mismo día". Además, ha apuntado que "este caso es muy particular porque son seis planetas". Por último, Fernández ha recordado que alguna alineación que fue casi total, pudo ser el origen de la teoría de la Estrella de Belén porque en esa ocasión, "los planetas estuvieron prácticamente juntos por lo que su brillo se sumaba y daba la sensación de que era una única estrella diferente, la estrella de Belén".

