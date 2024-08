Sandro Tonali regresa a una convocatoria 10 meses después de ser sancionado por apuestas ilegales

El futbolista italiano Sandro Tonali podría volver a jugar este miércoles con el Newcastle en el partido de Carabao Cup ante el Nottingham Forest diez meses después de haber sido sancionado por realizar apuestas deportivas ilegales. El entrenador de las 'urracas', Eddie Howe, ha confirmado que el centrocampista transalpino, suspendido durante 10 meses tras admitir haber infringido las reglas sobre apuestas, está en la lista de convocados para el partido de la segunda ronda de la competición. "No hay duda de que estará en la plantilla. Está en forma, sólo que no ha tenido lo más importante, tiempo de juego. Ha hecho todo lo demás, ha trabajado increíblemente duro para estar en forma", aseguró Howe en la rueda de prensa previa al partido. Tonali llegó al Newcastle en julio del año pasado procedente del AC Milan por 55 millones de euros, pero no ha jugado con el club inglés desde octubre. "Imagino que tendrá muchas emociones, mucha excitación. Cuando estás fuera, tienes mucho tiempo para analizar y reflexionar. Ahora vuelve a hacer lo que le gusta. Será una liberación increíble para él. Quiero que Sandro vuelva y disfrute de su fútbol. Es muy querido por sus compañeros", finalizó Howe.

