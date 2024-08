El PP no consigue que Montero explique esta semana el cupo catalán en el Congreso, pese al apoyo de Junts y Vox

El PP no ha conseguido que la mayoría de la Diputación Permanente del Congreso aprobara su solicitud de comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar esta misma semana la financiación singular para Cataluña, pese a que sí que ha sumado el apoyo de Vox y Junts a esta petición, aunque no ha sido suficiente. De esta manera, la mayoría que han conformado en la Diputación Permanente del Congreso el PSOE, Sumar, PNV, ERC, EH Bildu y Podemos ha rechazado que Montero explique esta semana ante el Pleno de la Cámara Baja el acuerdo alcanzado entre PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común en materia de financiación y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos. Pese a que Junts se ha sumado a PP y Vox después de que Montero negara que lo acordado con ERC se trata de un concierto económico, no ha sido suficiente para que saliera adelante esta comparecencia en período extraordinario del Congreso. Y es que Junts también solicitó la comparecencia de Montero y del ministro de Presiencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para detallar cómo se articulará la financiación singular para Cataluña después de que la titular de Hacienda enfriara este pacto con ERC. PSOE Y ERC DEFIENDEN SU ACUERDO Durante el debate, PSOE y ERC han reivindicado este acuerdo, sin mencionar el concepto de concierto económico, negando que suponga "privilegios" o "agravios", y garantizando la "solidaridad" de los catalanes con el resto de territorios. En este contexto, la diputada socialista Patricia Blanquer ha celebrado el acuerdo con ERC para que Salvador Illa sea el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, un pacto que, según ella, se trata de una "fórmula de mayor autogobierno". Eso sí, ha sostenido que este acuerdo fiscal no olvida "la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas". "Donde algunos ven agravio y una amenaza, los socialistas vemos una oportunidad de diálogo y avance en la cohesión social y territorial de nuestro país", ha proclamado la diputada del PSOE. Sin mencionar el concierto económico, después de que Montero negara que el acuerdo con ERC vaya a suponer esto, la diputada socialista sí que ha puesto en valor este pacto para una financiación singulara para Cataluña. "Ni España roba a Cataluña, ni Cataluña roba a España", ha sentenciado. ERC DUDA DE MONTERO En el caso de la diputada de ERC Teresa Jordà, también ha celebrado el acuerdo con los socialistas catalanes para la investidura de Salvador Illa, no solo en el punto que tiene que ver con la financiación autonómica, sino también en el del catalán. Desde aquí, la diputada de ERC cree que la financiación singular para Cataluña servirá para "finalizar con el sistema opaco e injusto" que, a su juicio, existe, poniendo en valor que la Generalitat pase a recaudar el cien por cien de los impuestos. En cualquier caso, Jordà ha garantizado que Cataluña seguirá aportando a la solidaridad interterritorial a través de una cuota, por lo que ha negado que la financiación singular vaya a suponer "privilegios". Por ello, ha cargado contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por alentar a tomar conciencia de este acuerdo y ha aprovechado para criticar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por negar que el pacto sea un concierto económico. SIN COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ Del mismo modo, el PP también ha encontrado el único apoyo de Vox y Junts a la hora de solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el regreso y posterior huida del exjefe del Ejecutivo catalán Carles Puigdemont. El diputado 'popular' Jaime de Olano justificaba esta petición alegando que el jefe del Ejecutivo ha emitido un "atronador silencio cómplice" ante lo ocurrido. "No reaccionó a un esperpento, ni un tuit se dignó a escribir", ha señalado. En esta línea, ha ceñido la fuga a que Junts y el Gobierno comparten una "frágil coalición" que la detención del expresidente "podría desestabilizar". Desde Junts querían que Sánchez fuera al Congreso, pero para que explicara por qué el Tribunal Supremo "quiere legislar a través de sentencias". "España no tiene un problema llamado presidente Puigdemont, tiene un problema con la democracia y tiene un problema con el Tribunal Supremo", ha señalado.

