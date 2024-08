Debacle de las acciones de PDD es una advertencia sobre la salud de la economía china

(Bloomberg) -- La debilidad de la economía china está golpeando la demanda incluso por los bienes más baratos, y afectando uno de los últimos puntos brillantes que quedaban para el consumo en el país.

En la última advertencia sobre la salud de la economía del gigante asiático, PDD Holdings Inc, propietaria de Temu, sorprendió el lunes a los inversionistas con unas perspectivas inusualmente sombrías. La empresa de comercio electrónico, que se convirtió en un favorito del mercado con productos a bajo precio, también informó ingresos por debajo de lo previsto. Durante una sesión informativa posterior a los resultados, el director ejecutivo Chen Lei mencionó al menos ocho veces que los ingresos y los beneficios “inevitablemente” caerán a medida que se ralentiza el crecimiento económico.

“Estamos viendo muchos nuevos retos por delante, desde la cambiante demanda de los consumidores, la intensificación de la competencia y las incertidumbres en el entorno global”, dijo Chen, también uno de los primeros empleados de PDD, a los analistas.

Los ejecutivos de PDD enfatizaron que seguían confiando en el consumo chino a largo plazo, una gran prioridad para Pekín a la hora de reequilibrar la segunda economía mundial. Pero el daño estaba hecho. Sus acciones se desplomaron un récord de 29%, borrando US$55.000 millones de valor de mercado. Sus rivales más cercanos, Alibaba Group Holding Ltd. y JD.com Inc. cayeron alrededor de un 4% en Hong Kong.

La advertencia de PDD sorprendió porque durante mucho tiempo se consideró a la empresa como la principal beneficiaria de una tendencia en China de buscar productos más baratos. Su estrategia de precios bajos en Pinduoduo a nivel nacional y Temu en el extranjero pretendía atraer a los compradores preocupados por los costos.

No ha sido la única señal de alarma. Esta semana, la popular cadena de comida rápida Din Tai Fung reveló que cerraba más de una docena de establecimientos. El mes pasado, Starbucks Corp. reveló una caída del 14% de sus ingresos en China en el trimestre de junio.

“El gran problema es la debilidad del consumo en China”, dijo Joshua Crabb, responsable de renta variable de Asia-Pacífico de Robeco Hong Kong Ltd. “La lectura de la competencia y la debilidad del consumidor serán sin duda negativas”.

Fundada por el exingeniero de Google Colin Huang en 2014, PDD ha combinado en los últimos años precios bajos con una agresiva expansión rural y juegos en su plataforma para arrebatar cuota de mercado a Alibaba y JD. Lanzó Temu durante el Super Bowl en 2023, el cual se ha convertido en un fenómeno de las compras similar a Shein, llegando a ser durante un tiempo una de las aplicaciones estadounidenses más descargadas.

Esto multiplicó por seis el valor de mercado de PDD desde 2022, y coronó a Huang como la persona más rica de China este mes. Pero sólo ocupó el puesto durante 18 días, hasta la venta masiva del lunes.

Debilidad del consumo

El consumo, uno de los principales motores de la economía, se ha debilitado este año tras el repunte del gasto post pandémico el año pasado. Ante los recortes de empleos y salarios, y el desplome de los precios inmobiliarios, los consumidores chinos se han vuelto más cautos con sus gastos, lo que ha estimulado las guerras de precios en distintos sectores como el automovilístico.

“Las empresas chinas de comercio electrónico se han topado con un problema que ni siquiera un feroz recorte de precios podrá resolver ya: un consumidor débil”, escribieron Chang Shu y Eric Zhu, de Bloomberg Economics. “Desde una perspectiva macroeconómica, el desplome de las acciones de PDD deja claro un punto: el menor crecimiento en los ingresos y el deterioro de la confianza están deprimiendo el consumo”.

Las ventas minoristas crecieron poco más del 3% en los siete primeros meses de 2024, mucho peor que el crecimiento de más del 8% registrado en tiempos anteriores a la pandemia. La confianza de los residentes en los ingresos futuros se desplomó al peor nivel desde finales de 2022, uno de los periodos más intensos de cierre de Covid, según una encuesta del banco central realizada en el segundo trimestre.

Casi la mitad de los residentes encuestados afirmaron que el empleo es “sombrío y difícil”, la proporción más alta desde finales de 2022. Y casi dos tercios de los encuestados dijeron que están dispuestos a ahorrar más, acercándose al máximo histórico registrado el año pasado.

Lei señaló que se está produciendo un cambio fundamental en el comportamiento de los consumidores, menor demanda por productos en oferta que habían alimentado los ingresos de su empresa desde su fundación.

“Los consumidores están tomando decisiones más meditadas para equilibrar la calidad y el valor”, dijo en la llamada de resultados. “En respuesta, hemos colaborado con marcas y fabricantes de alta calidad para crear productos personalizados que atiendan a estas diversas demandas”.

Para algunos inversores, los ejecutivos de PDD sólo intentaban contener expectativas desbocadas. Después de todo, no es razonable esperar que siga registrando un crecimiento superior al 50%, como ha hecho en todos los trimestres registrados menos uno. Wall Street apostaba por que PDD casi duplicara sus ingresos durante el trimestre de junio. En lugar de eso, aumentaron un 86%. El lunes los ejecutivos dijeron que harán grandes inversiones para capitalizar futuras oportunidades.

“PDD está demostrando que la realidad siempre se reafirmará”, dijo Brock Silvers, director gerente de la empresa de capital riesgo Kaiyuan Capital. “En el entorno actual, lo más prudente es no sufrir sorpresas. Mejor anunciar las malas noticias con antelación que arriesgarse a ser culpado de un hundimiento aún mayor después”.

Lo que dice Bloomberg Intelligence

La indicación de PDD el 26 de agosto de una menor rentabilidad por un aumento en el gasto para hacer frente a la creciente competencia mundial sugiere un giro a la baja del consenso de beneficios del segundo semestre, que proyectaba márgenes más altos hasta 2025. Esto, junto con la primera pérdida de ingresos de PDD en 10 trimestres para los tres meses finalizados en junio, parece que va a frenar las perspectivas de crecimiento para los próximos 12 meses.

Catherine Lim y Trini Tan, analistas

A largo plazo, mucho depende del mercado laboral y de cómo Pekín dirija la economía.

Las autoridades han tratado de garantizar que haya suficientes puestos de trabajo incluso a medida que la economía se frena. Han pedido a las empresas estatales que amplíen la contratación y la formación profesional.

Pero se han abstenido de proporcionar una ayuda más directa a los consumidores, aunque muchos economistas han pedido un subsidio en efectivo o un vale de consumo al menos para los grupos de bajos ingresos. Tampoco han tomado medidas para apoyar el crecimiento salarial, que es esencial para fomentar un mayor gasto. Nuevas regulaciones en una serie de industrias que van desde las clases particulares a las finanzas también han empeorado el mercado laboral.

Por ahora, muchos inversores siguen contando con que PDD al menos supere a sus homólogas en una economía turbulenta.

El resultado de PDD “implica un consumo débil y una intensa competencia. Sin embargo, los comentarios de la dirección sobre la disminución de la rentabilidad a largo plazo son demasiado conservadores, en nuestra opinión”, escribieron los analistas de Morgan Stanley Eddy Wang y Kathy Zhu. “Creemos que PDD es el único actor del comercio electrónico chino que superará el crecimiento del sector”.

Nota Original: PDD’s $55 Billion Stock Crash Sends Warning on China Economy (1)

--Con la colaboración de Yujing Liu, Catherine Ngai, Dong Lyu y Zheping Huang.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.