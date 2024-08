Colombia e India, presentes en el Festival Folklórico Internacional Ciudad del Vino de Valdepeñas que arranca el viernes

La Plaza de España de Valdepeñas acogerá este viernes y sábado, 30 y 31 de agosto, el XXXVI Festival Folklórico Internacional 'Ciudad del Vino' que desarrolla conjuntamente la Agrupación de Coros y Danzas Fermento y el Ayuntamiento de la localidad, en el que estarán presentes grupos de India, Colombia y Extremadura. Se trata de una actividad previa al comienzo de las LXXI Fiestas de la Vendimia y el Vino que ha destacado el teniente de alcalde de Festejos, David Sevilla. "Este pistoletazo va a ser con la Agrupación de Coros y Danzas Fermento con este festival que no va a defraudar a nadie, y quiero agradecer a la asociación que ponga todo su tesón en nuestras tradiciones, en de donde venimos, en el folclore y que luchen porque las nuevas generaciones no olviden de dónde venimos y mantengan nuestras tradiciones", ha afirmado Sevilla. Este festival, adherido a FestiFolk España, vuelve a colocar a Valdepeñas en el foco de los festivales folklóricos por su diversidad cultural. Dará comienzo el viernes 30 de agosto a las 21.15 horas con la recepción oficial en la Casa Consistorial y le seguirá un pasacalle a las 21.45 horas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. A las 22.00 horas dará comienzo la exhibición de bailes en la Plaza de España con las actuaciones de la Compañía Artística Creadanza de Colombia y la Asociación Cultural de Folklore Tierra de Barros de Almendralejo (Badajoz). Alejandro García, presidente de la Agrupación Coros y Danzas 'Fermento', ha explicado que el sábado 31 dará continuidad a las 21.45 horas con el pasacalle de los grupos que participan en esa jornada y la actuación, a las 22.00 horas, en la Plaza de España, del grupo Spandan de India y de la Agrupación de Coros y Danzas Fermento, de Valdepeñas. El presidente de Fermento ha señalado que "al final es un festival de las culturas, no queremos que solamente sea de cultura nacional, que es muy importante, pero también queremos que sea internacional y por eso intentamos traer grupos más exóticos y distintos en cada edición". Por último, el teniente de alcalde de Festejos ha destacado el papel de la Agrupación de Coros y Danzas Fermento en el desarrollo de diferentes actividades durante las fiestas del vino como la pisa y el primer mosto, el taller de baile de jota o la ronda manchega, entre otros, que aparecen en el programa de fiestas junto a otras 130 actividades que se desarrollarán del 1 al 8 de septiembre en el marco de las LXXI Fiestas de la Vendimia y el Vino.

