Acusado de sedición el ex primer ministro de Malasia Muhyiddin Yassin por unas críticas al anterior rey

El ex primera ministro de Malasia y actual jefe de la oposición, Muhyiddin Yassin, ha sido acusado de un delito de sedición por unas declaraciones críticas hacia el anterior rey, Abdulá de Pahang, hechas durante la campaña de las elecciones parciales para el estado de Kelanta. Muhyiddin, de 77 años, se ha declarado inocente ante el juez y deberá volver a comparecer ante el tribunal el próximo 4 de noviembre, informa el diario malasio 'The Star'. En caso de ser declarado culpable se puede enfrentar a una pena de hasta tres años de cárcel y a una multa de 5.000 ringgit (poco más de 1.000 euros). Según la acusación, Muhyiddin habría cometido un delito de sedición al afirmar que el anterior monarca no le había invitado a prestar juramento como primer ministro después de las elecciones de noviembre de 2022 a pesar de haber contado con el apoyo de 115 de los 222 miembros del Parlamento en ese momento. Aquellas declaraciones del pasado 14 de agosto hacían referencia a una acalorada carrera para formar gobierno contra Anwar Ibrahim, quien finalmente fue nombrado primer ministro por Abdulá de Pahang tras aceptar la propuesta del monarca de formar un gobierno de unidad.

