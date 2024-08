(Previa) Mallorca y Sevilla quieren estrenar su casillero de victorias y aplacar urgencias

El RCD Mallorca y el Sevilla se medirán este martes (19.00 horas) en el Estadi Mallorca Son Moix en un duelo en el que ambos tratarán de sumar su primera victoria de la temporada, después de solo conseguir un punto en las dos primeras jornadas ligueras. Los bermellones cayeron en la visita a Osasuna en El Sadar por 1-0 en la pasada fecha tras arañar un valioso empate (1-1) en su debut en casa ante el Real Madrid, un encuentro en el que demostraron su gran capacidad competitiva, que querrán volver a exhibir ante el conjunto hispalense, que llega 'tocado' tras su derrota ante el Villarreal. Jagoba Arrasate buscará su primera victoria como nuevo técnico mallorquinista y confirmar las buenas sensaciones que dejó su debut y que no tuvieron continuidad en su regreso a Pamplona, donde fue superado sobre todo en la segunda mitad. Para ello, tratará de mostrar su fortaleza ante su afición, donde el año pasado sumó 26 de sus 40 puntos, entre ellos los tres ante el Sevilla, al que batió por 1-0. El técnico vizcaíno confirmó en la previa que hará rotaciones, incluso con opciones en la portería, para tener una mayor frescura e intensidad en un tramo duro de temporada y con un tercer partido en apenas una semana. Cyle Larin, Antonio Sánchez, Manu Morlanes o Toni Lato podrían ser algunas de las novedades. Enfrente, un rival necesitado de alegrías para no vivir el sufrimiento de la pasada campaña después de también sólo uno de los seis primeros puntos, aunque el pasado viernes mereció más en la agónica derrota ante el Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-2) donde se estrelló contra el guardameta Diego Conde y fue ajusticiado por un gol en el minuto 95 de Ayoze Pérez. Y el gol del canario, además del 0-1 de Arnaut Danjuma, evidenciaron que el principal trabajo del nuevo técnico, Xavier García-Pimienta, pasa principalmente por mejorar la solidez defensiva, algo que ya le lastró al equipo sevillista la pasada temporada. Lo tendrá que hacer como visitante, talón de Aquiles del año pasado, con sólo cuatro triunfos y, tras empatar en el Estadio Gran Canaria en el estreno, ya arrastra, contando el año pasado, cuatro salidas sin conseguir el triunfo, más necesario en esta ocasión para recuperar cuanto antes lo perdido y que no cunda el nerviosismo. El choque puede ser una oportunidad para ver más minutos de recién llegados como los nigerianos Kelechi Iheanacho y Chidera Ejuke, que apenas han contado con minutos en los dos primeros duelos de la temporada, y que tratarán de aportar frescura al ataque sevillista dando descanso a Lucas Ocampos y Dodi Lukébakio que están firmando un buen inicio de curso.

